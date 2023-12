S-a rupt lanțul de iubire în familia Simonei Gherghe, de la Antena 1? Prezentatoarea a recunoscut că a trecut prin momente grele cu soțul său

În spatele omului de televiziune Simona Gherghe (46 de ani) se află o mamă și o femei împlinită. Ca aproape în orice căsnicie, jurnalista a recunoscut că fost nevoită să se confrunte cu situții și momente critice. Prezentatoarea de la Antena 1 este căsătorită de 6 ani cu Răzvan Săndulescu, iar din rodul iubirii lor s-au născut cei doi copii ai lor, Ana și Vlad.

Deși mulți ar crede că Simona Gherghe a descoperit secretul unei căsnicii perfecte, se pare că mariajul ei nu a fost ocolit de necazuri. Și-a dorit dintotdeauna să fie mamă, însă destinul avea să-i pregătească un drum lung și anevoios. Până să-și vadă visul devenit realitate, jurnalista s-a luptat cu ceva probleme de infertilitate.

”A fost extrem de greu în primii ani, pentru că la noi au și venit copiii unul după altul, sunt exact doi ani între ei. Nici nu ne-am dezmeticit după nașterea Anei și după primul an că am rămas încărcinată, ceea ce evident a fost o minune, n-aș fi sperat vreodată să mai fac un copil, la cât de greu am rămas însărcinată cu Ana și la ce luptă am

dus pentru a-mi îndeplini acest vis, pentru că eu mi-am dorit dintotdeauna să fiu mamă și m-am văzut dintotdeauna mamă de fată. Eram fără cuvinte și mă gândeam ce binecuvântare a fost în primul rând pentru noi ca familie să putem să mai avem un copil, dar și pentru ei doi, pentru că ei, dincolo de toate, sunt cei mai buni parteneri de joacă.