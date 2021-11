S-au împăcat Alex Bodi și Daria Radionova?! Cei doi s-au întâlnit la Londra și au cinat la un local de lux. “Nu mai există nicio urmă de negativitate”

Alex Bodi și Daria Radionova s-au despărțit în primăvară, deși mulți erau convinși că vor ajunge în fața altarului. Ulterior, tânăra a precizat că motivul principal al separării ar fi fost atitudinea musculosului, precum și gelozia excesivă. Ulterior, între cei doi lucrurile s-au calmat și, recent, au fost văzuți împreună la Londra, ocazie cu care au apărut zvonuri potrivit cărora ar forma din nou un cuplu.

Alex Bodi a confirmat întâlnirea, dar a precizat că, pentru moment, nu poate fi vorba de o împăcare. Relația dintre ei s-a îmbunătățit, iar însă întrevederea ar fi fost pur întâmplătoare, nu ar fi fost nimic planificat. Cei doi au servit masa la un local de lux, unde se intră doar cu card de membru.

“În prima zi ne-am întâlnit din coincidență. Dar ieri, într-adevăr, am vorbit, ne-am întâlnit, am ieșit la cină împreună, pentru că suntem doi oameni maturi, am stat de vorbă și am lămurit anumite aspecte între noi. Asta nu înseamnă că suntem împreună sau ne-am împăcat. Nu mai există nicio urmă de negativitate, suntem doi oameni maturi și vom vedea ce ne oferă viitorul. Foarte simplu”, a declarat Alex Bodi, potrivit click.ro.

În schimb Daria Radionova nu a exclus posibilitatea unei împăcări. “Prefer să nu comentez nimic despre întâlnirea noastră. Este mai bine așa. Știu că este un om bun. Mai departe, depinde ce vrea Dumnezeu. Vom vedea”, a declarat și Daria Radionova.

Daria Radionova, la un pas de căsătorie cu Alex Bodi

Reamintim că, în primăvară, Alex Bodi a anunțat că are planuri mari și că după ce va scăpa de problemele cu legea se gândește la căsătorie. La momentul respectiv, Daria Radionova părea că a reușit să îl cucerească definitiv. Nu au ajuns, însă, până în acel punct.

“Cred că da (nr. nunta va avea loc anul acesta). Din punctul meu de vedere este un eveniment ce se află pe lista de dorințe. Dar nu știu dacă vrea să se mărite cu mine, dar o s-o întreb, poate mai târziu, când voi avea șansa. Vedem ce o să fie, când o să fie, când o să ne permită timpul, situația, ca să se relaxeze lucrurile puțin. Atunci vom avea altă libertate și ne vom putea desfășura mult mai bine. O să fie bine, deși lumea credea că o să ne certăm și o să cedăm presiunii. Dar eu, în momentul de față sunt cel mai îndrăgostit, cel mai împlinit sufletește din toată viața mea”, a declarat Alex Bodi.