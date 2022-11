S-au împlinit șase ani de la decesul lui Aurelian Preda. Iată ce spune fiica artistului despre parastasul care a avut loc zilele trecute

Acum 6 ani, pe 27 septembrie, artistul Aurelian Preda s-a stins din viață din cauza unei boli crunte. Acesta a murit la un spital din Viena, iar vestea decesului său a șocat pe toată lumea. Parastasul de 6 ani al artistului a fost făcut de fiica sa, Anamaria. La comemorare au luat parte doar Anamaria cu mama ei, dar și sora lui Aurelian Preda.

Fiica artistului a suferit mult după ce tatăl său a plecat de printre noi. La parastas aceasta s-a rugat, scriindu-i numele cu tuș pe cruce.

De asemenea, Anamaria a organizat și alte parastase pentru tatăl său, la care a invitat sute de persoane, mai ales din breasla artiștilor, însă la comemorări s-a prezentat foarte puțină lume.

”Pe 24 septembrie, sâmbăta trecută, am făcut parastasul tatălui meu de șase ani. Nu am făcut mare vâlvă din asta și nu am anunțat pe nimeni pentru ca știu că la pomană și înmormântări nu se invită, oamenii vin dacă au plăcere. Am organizat parastasul alături de Părintele Stareț și Părintele Efrem de la Mănăstirea Dervent, care a și gătit bucatele de acolo. Alături de mine au fost mama mea și sora tatălui meu. S-a servit ciorbă de pește, macrou la cuptor cu sos de roșii, pește prăjit, mămăligă, cozonac, dulciuri, fructe. Am avut de toate pentru toți, dar din păcate a rămas foarte multă mâncare.

Eu aproape în fiecare an am trimis invitații nominale și artiștilor, colegilor, prietenilor, familiei, și din 200 de invitații am primit confirmare de la maximum 10 persoane. În prima perioadă după moartea tatălui meu, au încercat să se arate toți, unii sinceri, alții nu… Eu le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine în acea perioadă. Cu trecerea timpului, poate că oamenii și-au schimbat gândirea, starea… mulți au uitat, în prezent nu mai țin legătura cu niciunul dintre artiști. Bineînțeles, dacă m-am întâlnit cu ei la filmări, i-am tratat cu același respect ca atunci când tătăl meu trăia, nu am o problemă personală cu nimeni”, a declarat Anamaria, pentru Star Popular.