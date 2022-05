S-au încins spiritele pe Insula Iubirii! Sebastian a fost prins în baie, cu ispita Oana. Ce au difuzat la TV

Cel de-al şaselea sezon Insula Iubirii a început să fie difuzat la Antena 1 în primele zile ale lunii mai, în numai câteva săptămâni, emisiunea reușind să aibă mii de fani, care urmăresc cu interes evoluția celor cinci cupluri de pe insule.

Două resorturi exclusiviste de pe Coconut Island, o locaţie de-a dreptul spectaculoasă, este locul unde cele cinci cupluri desluseșc dacă au alături de ei iubirea vieții lor sau încep o nouă aventură alături de ispite.

Spiritele se încing deja, concurenții încep să își testeze limitele, unii dintre ei făcând chiar și lucruri mai puțin ortodoxe.

Sebastian și ispita Oana Monea au mers împreună la baie și nu au vrut să explice ce s-a întâmplat acolo. „Aici la noi e răcoare. Am avut un moment de ziua mea în care am intrat în baia mea cu Oana și s-au bușit lavalierele. Am intrat alături de Oana în baie și nu știu, nu pot să-ți spun…ce am făcut? Știu ce am făcut și o să vă spun la finalul emisiunii”, spune Sebastian.

„I-am făcut lui Sebastian 3 cadouri, i-am oferit o scoică și a mai fost un cadou secret și încă ceva”, spune Oana Monea.

„Oana a decis să se atașeze într-un mod prietenește de mine, iar eu am acceptat asta. Îmi e greu să verbalizez exact ce simt”, spune Sebastian.

Insula Iubirii, aventura fără egal

Radu Vâlcan, prezentatorul emisiunii Insula Iubirii, i-a avertizat, încă de la început, pe concurenţi: „Nimeni nu poate şti cum se va termina această experienţă! Începând de astăzi, 21 de zile nu veţi mai fi împreună şi nu veţi mai putea comunica! Se vor întâmpla lucruri neaşteptate! Aţi ajuns aici cu un scop clar, să aflaţi răspunsurile la întrebările pe care vi le-aţi pus în ultima perioadă: dacă jumătatea voastră e ideală pentru voi sau dacă altcineva ar fi perfect! E posibil ca unii dintre voi să nu treacă testul suprem al iubirii!”

