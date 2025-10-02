Acasă » Exclusiv » Să vezi şi să nu crezi! Au îngropat securea războiului, iar acum… Andreea Bălan și George Burcea, tablou de familie, la 5 ani de la divorț!

Să vezi şi să nu crezi! Au îngropat securea războiului, iar acum… Andreea Bălan și George Burcea, tablou de familie, la 5 ani de la divorț!

De: Dumitru Cristian 02/10/2025 | 23:40
Tablou de familie de pus în ramă, cu Andreea Bălan, George Burcea și fetițele lor, la mai bine de cinci ani de la divorț. Ați ghicit, cei doi foști soți au fost surprinși împreună, iar CANCAN.RO vă prezintă imaginile în exclusivitate. Aflați de asemenea și cât timp au petrecut unul în compania celuilalt, și nu numai. Ce-i drept, relațiile dintre cei doi par mai bune ca oricând, iar de ceva vreme apele s-au liniștit de-a binelea între ei. La un moment dat, artista i-a predat ștafeta fostei soacre, care a mers cu fetițele la restaurant. Dar mai multe detalii veți putea afla din rândurile de mai jos. 

Andreea Bălan și George Burcea, împreună la mai bine de cinci ani de la divorț! Nu, nu e o glumă! Aceștia au fost surprinși în zona de Nord a capitalei, alături de fetițele lor. Atmosfera a fost una destinsă, semn că foștii soți au îngropat demult securea războiului. Și au o relație mai bună ca niciodată de când s-au despărțit.

Andreea Bălan și George Burcea, co-parenting de senzație.

El pare tare relaxat, de când s-a despărțit de Viviana Sposub și se iubește cu o moldoveancă focoasă, iar despre Andreea nu ar fi multe de comentat la acest capitol. Este fericită și împlinită alături de iubitul ei, Victor Cornea. Cu toate acestea, ambii își fac timp pentru ca micuțele să nu simtă lipsa niciunuia dintre părinți.

Mai mult, Andreea a venit la întâlnire cu zâmbetul pe buze, iar cei doi foști parteneri au „bătut cuba”, atunci când s-au văzut. Au intrat apoi cu fetițele într-un cabinet notarial, unde nu au zăbovit prea mult timp.

Și la despărțire, tabloul cu cei patru, adulții și micuțele, a fost același. Andreea și George, cât se poate de destinși, iar fetițele extrem de fericite. Actorul a ieșit cu ghiozdanul și hanoracul uneia dintre copile pe braț, fiind extrem de protector cu acestea.

Cât despre look-ul celor doi, ambii au avut grijă să aibă o ținută impecabilă. Lui Burcea se vede că i-a priit perioada petrecută la studiourile cinematografice de peste Ocean, afișând imaginea unui actor de la Hollywood. Artista, ca de obicei, extrem de sexy, într-o rochie scurtă de blugi, ce-i punea în evidență corpul bine lucrat.

Ne-am fi așteptat ca după acest episod, fetele să plece cu mama lor, cu care au și venit. Dar ne-am înșelat. Acestea s-au urcat în mașina cu care sosise actorul, la volanul căreia se afla un prieten de-al acestuia.

Următoarea oprire, chiar la mama lui Burcea, fosta soacră a Andreei și bunica paternă a fetițelor. După ce au zăbovit într-un magazin, actorul și copilele au petrecut apoi la un restaurant. Femeia care i-a dat viață fostului soț al artistei și-a aniversat ziua de naștere, dat fiind faptul că la un moment dat i s-a cântat „La mulți ani”, iar fiul său i-a oferit un buchet de trandafiri. Iar întâlnirea cu nepoatele, într-o astfel de zi specială, a fost cu siguranță cel mai frumos cadou pe care mama actorului l-ar fi putut primi.

