Sabrina Imbrea, primele declarații după moartea lui Andrei Perneș. Fosta concurentă de la Mireasa e devastată: ”Numai dacă ai trăit cu el poți să înțelegi”

Sabrina trece prin clipe de coșmar de când a murit Andrei Perneș! Fosta concurentă de la Mireasa – Capriciile Iubirii a făcut primele declarații! Ce a spus tânăra despre pierderea fostului ei soț?

Durere fără margini pentru Sabrina de la Mireasa! La două săptămâni după moartea lui Andrei Perneș, fosta lui soție a rupt tăcerea și a vorbit, în lacrimi, despre tragedia care a copleșit-o. Devastată de pierdere, tânăra a mărturisit că nu poate accepta că fostul ei partener nu mai este și că viața ei nu va mai fi niciodată la fel fără el.

Accidentul rutier în care Andrei Perneș și-a găsit sfârșitul a adus multă durere pentru toți cei care l-au cunoscut, dar mai ales pentru Sabrina. Deși divorțaseră vara trecută, cei doi rămăseseră apropiați și se respectau. Nimeni nu și-ar fi imaginat un astfel de sfârșit.

Sabrina a vorbit pentru prima oară despre durerea care nu-i dă pace. Înmormântarea lui Andrei Perneș a fost un moment foarte greu pentru ea. Să-și ia adio de la cel alături de care a petrecut trei ani a fost cel mai complicat lucru prin care a trecut vreodată. De atunci, rețelele de socializare au fost inundate de mesaje sfâșietoare, iar tânăra nu și-a ascuns niciodată suferința.

„Sunt oameni, dar nu e nimeni Perneș. Sunt oameni, dar nu sunt el. Nu ai cum să fii ok. Nu mi se pare ok să trăiești, cumva, când el nu mai e. Nimic nu e ok. Nu ai cum să zici ca e ok, trăim după. Nu, nu trăim după. După el nu mai trăiești. Înveți să trăiești fără el, dar nu, nu ai cum. Numai dacă ai trăit cu el și ai fost cu el poți să înțelegi ce zic eu. Trebuie să înveți să trăiești fără cineva care a fost prezent non stop cu tine în ultimii ani. Nu ai cum să îl ștergi, nu ai cum să zici că s-a dus. Nu știi cum să înveți să trăiești fără un om care ți-a fost prezent în ultimii trei ani. Cum îl ștergi din viața ta?”, a declarat Sabrina, într-un videoclip live pe TikTok.