Sabrina Voinea, premiată la Gala Mari Sportivi 2023 pentru locul 3 obținut la Campionatele Europene: „Îi mulțumesc mamei pentru că m-a crescut atât de frumos, îmi doresc să o depășesc”. VIDEO

Sabrina Voinea a uimit pe toată lumea atânci când a cucerit, la nici 16 ani, în proba de la sol, medalia de bronz în cadrul Campionatelor Europene de gimnastică artistică din Turcia, de la Antalya. Sportiva din România își croiește ușor-ușor drumul spre stelele gimnasticii mondiale, unul care se întrevede sclipitor.

Tânăra gimnastă a fost premiată în cadrul Galei Mari Sportivi 2023, organizată de publicația ProSport, pentru reușitele deosebite din anul 2023, unul extrem de important pentru că vine în întâmpinarea mult așteptatelor Jocuri Olimpice de la Paris 2024.

Sabrina Voinea, cea mai valoroasă gimnastă a României, este antrenată chiar de mama ei, Camelia Voinea, aceasta fiind și persoana căreia i-a dedicat trofeul înmânat de jurnalistul Daniel Nazare.

Născută în Constanța, marea speranță a sportului românesc a mai câștigat aurul la bârnă și sol la Cupa Mondiala de la Doha din 2023, aur la sărituri la Campionatele Europene de gimnastică artistică pentru juniori din 2022, respectiv argint în finala pe echipe.

Mamă și fiică, Sabrina și Camelia sunt de nedespărțit și spun că relația lor a spart orice barieră pentru visul lor comun: aurul la Paris. Micuța de 16 ani o consideră o adevărată prietenă pe cea care îi este și antrenoare. Iar acest aspect poate deveni un mari avantaj la Jocurile Olimipice.

Sabrina s-a apucat de gimnastică datorită faptului că mama ei obișnuia să o lase acasă atunci când era nevoită să meargă la antrenamente. Astfel, sala de pregătire a devenit un loc al misterului pentru ea, care i-a trezit curiozitatea.

Destăinuirile au fost făcute în podcastul Drumul spre Paris.

„Mama voia să mă lase acasă, eu voiam la sala de gimnastică să mă aliniez cu fetele… Și plângeam, iar mama nu mă lua. În cele din urmă am ajuns. Am început cam de la 5 ani și jumătate”, s-a confesat Sabrina.

Invitată în același studio, Camelia, vicecampioană olimpică la Seul în 1988, a avut un argument rapid:

„N-am vrut să o iau pentru că era mică, este un sport dificil. În plus s-ar fi interpretat că o avantajez. Că sunt mama ei. Ea și-a croit ulterior un drum și acum trebuie să demonstreze. M-a încurcat că eram mama Sabrinei.

Până s-o cunoască lumea pe plan internațional, am simțit că eu sunt cea care am împins-o în față. Și-a făcut un nume și trebuie să demonstreze valoarea pe care o are și să ia medalie la Paris”.