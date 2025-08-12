Acasă » Știri » Sala de gimnastică ”Nadia Comăneci” a fost vandalizată! Ce a putut face atacatorul cu una din medalii

Sala de gimnastică ”Nadia Comăneci” a fost vandalizată! Ce a putut face atacatorul cu una din medalii

De: Irina Vlad 12/08/2025 | 20:38
Sala de gimnastică ”Nadia Comăneci” din Onești a fost vandalizată/ sursă foto: RomâniaTV

Incident fără precedent în Onești! Sala de gimnastică ”Nadia Comăneci” a fost vandalizată de un bărbat care a dat foc vestiarelor. Oamenii legii l-au prins pe făptaș și l-au încătușat pe loc. Individul este cunoscut ca având probleme psihice. 

S-au petrecut scene de vandalism în Onești. Sala de gimnastică ”Nadia Comăneci” a fost incendiată de un individ despre care se crede că se afla sub influența stupefiantelor. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de marți, 12 august, în jurul orei 07:00. Din primele informații, se pare că un om al străzii a intrat cu sala de gimnastică cu intenția de a vandaliza locul.

Incident grav în sala de gimnastică ”Nadia Comăneci” din Onești

Fără un motiv clar, bărbatul a aprins focul în zona vestiarelor și a spart o vitrină cu medalii. Oamenii legii au fost sezisați de un localnic prin apel la 112, iar când au ajuns în clădire l-au găsit pe individ în mijlocul sălii, agitat și cu o medalie la gât. În urma verificărilor, vitrina care păstrează trofeul unic primit de Nadia Comăneci pentru cele trei titluri europene nu a fost afectată. De asemenea, în acea vitrină se mai aflau și alte obiecte de valoare, precum o parte din trofeele primite de antrenoarea Maria Simionescu și de Nicolae Vieru, fostul președinte al Federației Române de Gimnastică.

„La data de 12 august a.c, în jurul orei 7.00, polițiștii din Onești au fost sesizați de către un bărbat de 44 de ani, din localitate, despre faptul că o persoană necunoscută ar fi intrat într-o clădire de pe strada Perchiului cu intenția de a sustrage bunuri”, a transmis IPJ Bacău.

Sala de gimnastică "Nadia Comăneci" din Onești a fost vandalizată/ sursă foto: RomâniaTV

Oamenii legii l-au reținut pe atacator și l-au încătușat. Este vorba despre un bărbat de 37 de ani – cunoscut cu probleme psihice și internat de mai multe ori la psihiatrie. De altfel, după acest incident, individul ar urma să ajungă din nou la psihiatrie, notează RomâniaTv.

În urma actului de vandalism, au fost înregistrate daune serioase în zona vestiarele sportivilor. Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de tentativă de furt calificat.

