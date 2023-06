Sânziana Buruiană, adevărul despre relația cu Andreea Tonciu și Simona Trașcă: „A fost un reality show”

În urmă cu mulți ani, Andreea Tonciu, Sânziana Buruiană și Simona Trașcă formau un trio spectaculos pe micile ecrane. La acea vreme, toate trei aveau o relație strânsă de prietenie, iar publicul le îndrăgea pentru umorul și carisma de care dădeau dovadă. Cu trecerea timpului, fiecare dintre ele și-a văzut de propriul drum, iar lucrurile s-au schimbat. Legătura a devenit tot mai slabă, iar unele dintre ele s-au reprofilat. Iată ce mărturisiri a făcut Sânziana Buruiană despre ceea ce s-a întâmplat între ea și fostele sale colege.

Sânziana Buruiană a renunțat la postul de asistentă TV și s-a făcut femeie de casă. Blondina s-a căsătorit în anul 2015 cu Nicolae Zuluf, cel care i-a dăruit două fetițe minunate, pe Izabela și Antonia. De atunci și până în prezent, fosta asistentă TV s-a dedicat în totalitate vieții de familie.

Andreea Tonciu, fosta colega a Sânzianei Buruiană, a avut același parcurs. Bruneta s-a căsătorit în anul 2016, cu Andrei Niculescu, tatăl fetiței sale, Rebecca și s-a axat mai mult pe creșterea copilului său.

Singura care nu a avut atât de mult în dragoste este Simona Trașcă, blondina având parte de mai multe eșecuri pe plan sentimental. Cu toate acestea, cele trei au ales să renunțe la cariera în televiziune și să se focuseze fie pe viața personală, fie pe alte lucruri.

Însă, niciuna dintre ele nu poate uita momentele petrecute împreună și năzbâtiile pe care le făceau atunci când formau o echipă. Sânziana Buruiană a vorbit deschis despre relația pe care o are cu fostele sale colege și a spus care este motivul pentru care nu mai vorbesc atât de des una cu alta.

În ce relații a rămas Sânziana Buruiană cu Andreea Tonciu și Simona Trașcă: „Prieteniile astea sunt foarte importante”

Fosta asistentă TV a declarat că lucrurile s-au schimbat de când au apărut copiii în viața lor, fiecare vâzându-și de familie și de proiectele separate de pe plan profesional. Cea cu care a avut o relație mai apropiată a fost Andreea Tonciu, cu cealaltă colegă, Simona Trașcă, având o relație mai „rece”. Însă, Sânziana susține că i-ar plăcea să mai facă echipă cu Andreea Tonciu, doar că, de data asta, în postura de a modera un format pentru cei mici, ambele având fetițe acasă.

„A fost un reality show foarte interesant cu cele două prietene ale mele. Am făcut multe năzdrăvănii împreună și chiar eram așa pe val. Acum, fiind fiecare la casa ei cu familii, nu prea am mai păstrat foarte mult legătura, însă poate cine știe… în curând putem face un reality alături de copii. Eu am mai avut și cu fetele, dar nu cu prietene foarte apropiate. Mi-aș dori să am un reality în care să fiu cu prietenele mele cu care petreceam eu acum ani de zile, adică să se vadă schimbarea aia. Prieteniile astea sunt foarte importante. Atunci când ești pe același vibe cu un om, cred că poți să construiești lucruri frumoase și acum fiind mămici. Important e să fii pe aceeași lungime de undă”, a declarat Sânziana Buruiană pentru wowbiz.ro.

