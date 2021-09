Săptămâni de foc pentru culturistul Florin Damșa! Medalie europeană chiar la Sibiu

Florin Damșa a câștigat medalia de bronz la Cupa Europeană de Culturism și Fitness, competiție organizată la Sibiu. Au participat sportivi de renume din toată Europa.

Culturistul român avea să câștige tot o medalie de bronz în această perioadă, la o competiție organizată la Dej, orașul lui natal. ”Sunt foarte bucuros, deși mă așteptam la medalia de argint, dar decizia arbitrilor a fost alta. Anul viitor sper să câștig aurul. Voi trage tare pentru a-mi atinge obiectivul”, erau primele declarații ale sportivului. (NU RATA: EL E CULTURISTUL ROMÂN CARE SE ANTRENEAZĂ ȘI-N BUCĂTĂRIE PENTRU TITLUL DE MR. OLYMPIA: ”ÎMI PRINDE BINE ACEASTĂ PERIOADĂ!”)

Florin Damșa, tur de forță în două săptămâni

”După o săptămână, am concurat la unul dintre cele mai mari show-uri de culturism și fitness organizate an de an la noi în țară, GRAND PRIX, un eveniment internațional cu sportivi foarte bine pregătiți și unde am debutat la o altă categorie, 100 de kilograme. Am avut o concurență mare, a fost o bătălie strânsă, dar și plăcută în același timp.

Am reușit performanța de a cuceri și aici o medalie tot de bronz, în orașul meu natal, la Dej, unde s-a ținut competiția. Dejul este cu tradiție în practicarea culturismului, deținând și două fabrici de suplimente și un show internațional unde vin sportivi de peste tot”, a continuat Florin Damșa. (CITEȘTE ȘI: CULTURISTUL FLORIN DAMȘA A REVENIT ÎN CIRCUIT! VISUL DEVENIT REALITATE)

”Sunt foarte bucuros de tot ce am reușit să obțin în ultimele două săptămâni. Urmează ca peste o săptămâna să urc din nou pe scenă, tot la Sibiu, la un alt concurs de amploare, organizat de IFBB PRO LEAGUE, unde sper să mai obțin o medalie”, a spus Damșa. ”A fost un an plin de competiții, motivație maximă, după doi ani când nu am mai participat la vreun concurs”, a mărturisit culturistul.

Antrenat de legendarul Kevin Levrone

”După Cupa Europeană, am avut ocazia și onoarea să îl întâlnesc și sa fiu antrenat de legendarul culturist american Kevin Levrone, unul dintre top Olympia anilor 90 și rival cu Ronnie Coleman, de opt ori Mr. Olympia. A fost impresionat de mine și a zis că sunt o mașinărie de antrenament. Nu mi-aș fi imaginat vreodată să am ocazia să îl cunosc, să vorbim și, mai ales, să mă antreneze. Încă un vis îndeplinit”, avea să dezvăluie Florin Damșa.