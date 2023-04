Sărut și îmbățișare pasionale între Andreea Bălan și un tânăr „viral” pe internet. Cei doi colaborează profesional

După scurtul episod nocturn cu Jador (28 de ani), Andreea Bălan (38 de ani) s-a afișat cu un alb bărbat celebru! Fosta concurentă de la America Express și Marius Elisei (23 de ani) au colaborări, dar au fost surprinși în ipostaze care ar trăda mai mult decât atât. Fanii de pe rețelele de socializare au intrat imediat la bănuieli.

În urmă cu câteva zile, Andreea Bălan a fost prinsă în timp ce se săruta pasional cu Jador (VEZI AICI DETALII). Chiar dacă niciunul dintre artiști nu a vrut să spună că ar avea o relație, fanii au crezut că între cei doi ar fi o poveste de dragoste, nu doar un episod de o noapte, uitat într-o mașină.

Abia se calmaseră apele și fusese jumătatea blondă a trupei Andre lăsată în pace, pe plan sentimental, că un alt crai apare pe feed-ul ei. Este vorba despre nimeni altul decât Marius Elisei, cu care artista are colaborări pe plan profesional. Posibila idilă ar fi apărut după ce s-au postat pe TikTok cu un clip în care sunt foarte, foarte apropiați.

Andreea Bălan, apropiere tandră cu Marius Elisei. Au o relație?

Posibila relație dintre jurata de la Antena 1 și creatorul de conținut a apărut după ce au postat video-ul de mai jos:

Așa cum se poate observa în imagini, în timp ce artista gătește, Marius Elisei o sărută, ușor, pe obraz și o îmbrățișează pe Andreea Bălan. De la aceste scurte momente de apropiere, au început să apară comentariile de la urmăritori, printre care se numără: „Presimt că e un nou cuplu”, „Prima dată cu Jador și acum cine știe cu Marius”, „Sunteți împreună”, „Ce tânăr ți-ai luat!”

Dat fiind contextul, tânărul de doar 23 de ani a vorbit, în cadrul unui interviu, despre relația sa cu artista:

„Așa se întâmplă pe TikTok. Cu oricine postez un TikTok, gata, suntem împreună. Bine, cu unele prietene am zis: “Suntem verișori!”. De fapt, nu suntem, dar ca să înțeleagă toată lumea că suntem neamuri și nu avem absolut nimic. Pe TikTok, cu oricine postezi, se interpretează că ești împreună. Chiar am pus un comentariu în care am zis: “Nu suntem împreună!”. (n.r. cu Andreea Bălan) De la început, primul comentariu a fost al meu, am specificat chestia asta”, a spus Marius Elisei pentru Ego.

