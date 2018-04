La aproape un an și trei luni de la moartea multimiliardarului Dan Adamescu, războiul dintre văduva și ”nora” omului de afaceri a ajuns la cote nebănuite. Partenera de viață a lui Alexander Adamescu, fiul din prima căsătorie a magnatului, și-a dat în judecată ”soacra” pentru defăimare, solicitându-i daune de un milion de euro. Acuzațiile aduse în fața judecătorilor sunt de-a dreptul halucinante. Adriana Constantinescu susține că soția lui Dan Adamescu – pentru că la moartea acestuia nu se pronunțase divorțul – i-a interzis să participe la înmormântare, ba mai mult, ar fi ridicat abuziv cadavrul acestuia de la INML pentru a se ocupa de cele creștinești. În plus, după ce relațiile dintre soții Adamescu s-au stricat, Carmen Adamescu-Palade i-ar fi grăbit sfârșitul omului de afaceri și nu i-ar fi acordat îngrijirile necesare când a fost grav bolnav, mai susține Adriana Constatinescu. Mai mult decât atât, Adriana Constantinescu a spus că ”socrul” ei i s-a destăinuit după despărțirea de Carmen Adamescu-Palade, povestindu-i că se teme pentru viața lui din cauza descendenței soției sale!

Amănuntele scandaloase despre relațiile tensionate din familia lui Dan Adamescu se regăsesc în motivarea deciziei prin care magistrații au respins solicitarea daunelor de un milion de euro formulate de Adriana Constantinescu, prezentată în exclusivitate de CANCAN.ro, site-ul numărul 1 din România!

”Reclamanta consideră că pârâta (Carmen Adamescu Palade) a declanșat o adevărată campanie împotriva reclamantei, a fiului fostului soț, Dan Adamescu Alexander, a copiilor și nepoților defunctului.(…) Reclamanta invocă ieșirile sale publice prin care cerea, în scop pur umanitar permisiunea ca sora lui Dan Adamescu să-i fie alături fratelui ei în ultimele clipe. De asemenea, supune atenției instanței unul dintre cele mai triste momente ale vieții sale și anume ieșirea sa publică cu anunțul decesului autorului Dan Adamescu. Reclamanta arată că în toate aceste momente grele Carmen Palade Adamescu nu le-a fost alături, refuzând să se implice, să contribuie la salvarea lui Dan Adamescu (socrul reclamantei și fostul soț al pârâtei)”, se arată în document.

I-ar fi ”răpit” cadavrul de la INML

Adriana Constantinescu susține că soția lui Dan Adamescu, care era în plin proces de divorț, i-a luat acestuia abuziv cadavrul de la INML, în loc să-i lase pe fiul acestuia să se ocupe de formalitățile de înmormântare.

”În data de 25 ianuarie 2017, pârâta Carmen Palade Adamescu, cu toate că a declarat în fața instanței investită cu soluționarea divorțului cerut de aceasta: «Așa cum am expus anterior, subsemnata am fost supusă de soțul meu unui tratament umilitor și jignitor în ultimii ani ai căsniciei noastre, având în vedere că m-am simțit în propria mea casă ca o persoană tolerată, în timp ce soțul meu împreună cu sora sa și cu fiul acesteia erau tratați cu mult mai multă atenție decât cea pe care mi-o acorda mie», a făcut neașteptatul gest de a se prezenta la INML în vederea ridicării trupului lui Dan Adamescu împotriva voinței familiei, declarând un neadevăr, afirmând că este soția lui Dan Adamescu. În aceste împrejurări a dat primul comunicat, ce conține fraze jignitoare și calomnioase la adresa reclamantei, susținând despre aceasta, că ar fi o «persoană care nu are calitatea de membru al familiei», afirmând că este «doar tolerată în cadrul acesteia», că nu are nici un drept legal în privința organizării funeraliilor sau gestionării afacerilor. Pârâta Carmen Palade Adamescu face referire la reclamantă ca neavând calitatea de membru al familiei precum și la faptul că este «tolerată» (…) Practic, pârâta o denigrează pentru a fi privită ca o intrusă, ca o persoană cu un statut incert în familia Adamescu, cu toate că împreună cu fiul lui Dan Adamescu are trei copii, nepoți ai defunctului și este apreciată și iubită de familia Adamescu și nicidecum «tolerată» așa cum s-a exprimat pârâta”, mai scrie în motivare.

Argumentul soției magnatului: ”nora” nu e legal căsătorită

”Nora” lui Dan Adamescu a prezentat și afirmațiile publice ale lui Carmen Adamescu la adresa ei, prin care se consideră defăimată. Carmen Adamescu a pretins că ea nu are nici un cuvânt de spus în familie, pentru că nu este căsătorită legal cu Alexander!

„D-ra Adriana Constantinescu se prezintă, în mod abuziv, drept «noră» a lui Dan Adamescu fiindcă nu este căsătorită legal cu fiul meu vitreg. Căsătoria este legal atestată doar de existența unui certificat de căsătorie și care, în relația D-șoarei Adriana Constantinescu cu fiul meu vitreg, lipsește. În plus, nici măcar nu poartă numele familiei noastre. Chiar dacă a încercat să inducă ideea că ar fi ținut la răposatul meu soț, adevăratele sale sentimente din această perioadă au fost demonstrate de secvențele oferite televiziunii ________________________ lui D__ A_______. În locul unor imagini pline de respect față de cel decedat, a preferat difuzarea unor scene de la botezul unuia dintre copii, pentru a induce ideea că ar fi de la nunta sa. Mai mult, nimeni și nimic nu a împiedicat-o să îl conducă pe Dan Adamescu pe ultimul drum dacă, într-adevăr, și-ar fi dorit acest lucru”, a susținut Carmen Adamescu.

În replică, ”nora” lui Dan Adamescu a spus că nu s-a căsătorit cu fiul lui Dan Adamescu tocmai din pricina situației tensionate din familie și a problemelor de sănătate a acestuia, dar i-a dăruit multimilionarului trei nepoți. Între ea și Dan Adamescu a fost întotdeauna o relație foarte bună, a arătat instanței Adriana Constantinescu.

”Reclamanta Adriana Constantinescu arată că este partenera de viața a lui Alexander Adamescu din anul 2009, au trei copii născuți în 2012, 2014 și 2015. Locuiesc împreună și sunt o familie unită din anul 2010. În anul 2012 s-au mutat definitiv în Marea Britanie, la Londra, astfel că cele susținute de către pârâtă în mass-media sunt infirmate. Apropierea de autorul Dan Adamescu (bunicul copiilor săi), a avut loc încă din anul 2008 de când era angajată la compania de asigurări – Astra Asigurări. Pe tot parcursul perioadei 2008 -2016 au fost în bune relații. De la nașterea primului său fiu, în anul 2012 la Viena, relația dintre aceasta și autorul Dan Adamescu a devenit foarte apropiată, acesta fiind mândru că este bunic, o alinta des cu apelativul «Regina mamă», vizitându-se reciproc atât la domiciliul din bulevardul Aviatorilor nr…. cât și la domiciliul reclamantei din Londra, Marea Britanie”, mai scrie în motivare.

Dan Adamescu s-ar fi simțit amenințat de Carmen Palade!

”Nora” multimilionarului Dan Adamescu a lansat și acuzații extrem de grave la adresa fostei sale ”soacre”. Adriana Constantinescu a relatat o discuție halucinantă pe care ar fi avut-o cu Dan Adamescu, care i-ar fi mărturisit că își simte viața amenințată chiar de către soția lui!

”Reclamanta (Adriana Constantinescu, n.r. ) arată că, în perioada 16 august-23 august 2015, mai exact la o lună după ce Carmen Palade l-a părăsit pe Dan Adamescu, s-au întâlnit cu el la Viena. În tot acest timp Dan era vizibil afectat de faptul că ea l-a părăsit și începuse să-i fie teamă pentru viața lui. Pentru exemplificare, redă întâlnirea cu Dan Adamescu imediat după ce Carmen Palade l-a părăsit și a și intentat divorț.

«În data de 16 august 2015 în jurul orei 11.00 a aterizat la Viena cu o cursă din București. Ne-am întâlnit la hotelul Intercontinental WIEN Johannesgasse 28: Vienna, 1030, Austria. Fac dovada facturilor achitate separate atât de către Alexander Adamescu, cât și de Dan Adamescu. Când i-am deschis ușa camerei de hotel la data de 16 august 2015 m-am speriat, era galben la față. Venise singur, Carmen Palade Adamescu îl părăsise definitiv. Tot atunci am avut prima discuție despre Carmen Palade (pe care o folosesc ca probă în acest proces și care este relevantă). Dan Adamescu mi-a spus că se teme de cei din spatele lui Carmen Palade. Această suspiciune părea să fie reală, dacă avem în vedere că, din publicațiile apărute în presă s-au adus dovezi precum că pârâta Carmen Palade (fosta Adamescu) este fiica maiorului C_______ V Palade fost șef adjunct al serviciului de contrainformații din Inspectoratul Județean Bacău, fiind numit în funcție de unul dintre cei mai apropiați oameni ai lui Nicolae Ceaușescu din Ministerul de Interne, general – locotenent G______ Raduica. Arăt că Dan Adamescu, ca orice părinte, își iubea fiul. Mai mult decât atât, Alexander Adamescu are o pregătire extraordinară profesională în domeniul business. Dan Adamescu a decis să-i acorde lui Alexander administrarea grupului TNG The N___ Group, acest demers desigur că nu i-a convenit pârâtei.

Tot la Viena, Dan Adamescu mi-a relatat cum că divorțul promovat de către Carmen Palade a fost generat și condiționat de numirea fiului său Alexander Adamescu la conducerea Unirea Shopping Center. Fac dovada, citând chiar din declarația doamnei Carmen Adamescu („astfel, o altă latură a personalității soțului meu este atitudinea oscilantă în ceea ce mă privește, având în mod constant atitudini contradictorii, cu privire la poziția mea de CEO respectiv Director general în cadrul Unirea Shopping Center. În acest sens, arăt faptul că în repetate rânduri pârâtul a încercat să mă determine să părăsesc conducerea acestei companii, cu unicul scop de a-și aduce fiul în fruntea unei afaceri profitabile, pe care subsemnata am ridicat-o, și cu toate acestea, fără nicio explicație, îmi recunoștea calitățile de manager, acordându-mi în AGA, de-a lungul anilor mandatul de director general/CEO)»”, se mai arată în documentele citate.

