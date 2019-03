Scandal în muzică! Cu ce cântăreți dă de pământ Florin Salam: „Derbedeilor, dați-vă singuri o palmă!”

Florin Salam este unul dintre cei mai apreciați cântăreți de muzică de petrecere și se bucură de un public numeros, care îi ascultă și fredonează piesele, însă are și foarte mulți dușmani. Manelistul este foarte supărat că, cei pe care i-a ajutat, acum îl vorbesc de rău.

Salam dă de pământ cu acei cântăreți care, în loc să îi mulțumească pentru ajutor, vorbesc pe la colțuri numai lucruri neadevărate.

„Ăia care aţi vorbit să vă daţi singuri câte o palmă, aşa. Şi ăia bătrâni, nu numai ăştia mici, ăia bătrâni. Ăia după revoluţie încoace, ştii ce zic? Eu i-am crescut pe toţi lăutarii. I-am crescut pe toţi ăştia şi ăştia vorbesc de mine. Eu am făcut pauză că am şi eu motivele mele.

Am şi eu motivele mele. De odihnă, de una, alta. Important e că meseria mea e meseria mea, mi-o iubesc imediat după copiii mei. Mai întâi îmi iubesc copiii şi după aceea îmi place să cânt. Eu am inventat aşa, de la Dumnezeu, un stil pe care se distrează lumea bine rău de tot. Am schimbat atmosfera. Ştiţi şi voi, ce să mai zic eu. Şi acum toţi derbedeii ăştia pe care eu i-am învăţat să îşi câştige un ban şi să îi ducă la copiii lor, la familia lor, ei în loc să îmi mulţumească, vorbesc. Mai bine decât să vorbiţi urât, să vă puneţi rău cu un om care v-a dat pâine să mâncaţi.

Decât să mai vorbiţi aşa cum ziceţi voi, mai bine mai daţi un telefon. Ne scuzaţi, s-a întrerupt. Mai daţi şi mai întrebaţi aşa, de una, alta. De un secret, de un ceva. Cei care aţi vorbit de mine că nu pot eu să mai cânt sau ce aţi zis pe acolo, am scos o melodie acum pe care aţi cântat-o voi, o să o ascultaţi voi, să auziţi şi voi cum se cântă o melodie pe care aţi scos-o voi. Că dacă scot eu una, e greu să cântaţi după mine”, a spus Florin Salam.