Acasă » Știri » Scandal la alegerile din Buzău! Membru AUR, acuzat că a lovit cu mașina un jurnalist

De: Anca Chihaie 07/12/2025 | 19:32
Incident la alegerile din Buzău/foto: captură video

Alegerile locale din județul Buzău au fost marcate de tensiuni în apropierea mai multor secții de votare, unde incidente cu impact asupra siguranței participanților au atras atenția autorităților și a presei. Evenimentele s-au concentrat în special în parcările din proximitatea secțiilor, unde au fost semnalate altercații între participanți și persoane care documentau desfășurarea votului.

Unul dintre incidente a implicat un jurnalist care a fost surprins în apropierea unei mașini în mișcare. Înregistrările arată un schimb de replici tensionat între persoana aflată la volan și jurnalist, incidentul fiind surprins de trecători și de camerele de supraveghere din zonă.

Incident la alegerile din Buzău

Autoritățile locale, inclusiv Inspectoratul de Poliție Județean Buzău, au fost sesizate în legătură cu imaginile distribuite pe internet, dar până la acest moment nu au fost depuse plângeri oficiale. Conform informațiilor transmise de poliție, incidentele par să fi avut un caracter minor și nu au necesitat intervenții imediate, însă cazul rămâne în atenția structurilor de ordine publică pentru eventuale verificări ulterioare.

“În referire la imaginile apărute în social media, pe contul asociat unei publicații online, în care erau surprinse discuții în contradictoriu între două persoane, pe fondul unor nemulțumiri în context electoral, Centrul de Comunicare Județean Buzău este abilitat să comunice următoarele:

Din imaginile video a reieșit că incidentul s-a produs pe trotuarul unei străzi din municipiul Buzău, fără a se observa, în videoclipul postat, vreo secție de votare în imediata apropiere. Până la acest moment, părțile implicate nu au formulat sesizare cu privire la incident.

În situația în care oricare dintre persoanele ce apar în materialul video își va exercita dreptul legal de a formula sesizare, cele reclamate vor fi analizate cu toată disponibilitatea pentru clarificarea tuturor aspectelor, în funcție de concluziile verificărilor urmând a fi luate măsuri legale”, potrivit Inspectoratul de Poliție Județean Buzău.

Partidul AUR a transmis că nu susține și nu promovează violența în nicio formă. În cadrul campaniei electorale, membrii și voluntarii au fost instruiți să evite răspunsurile agresive sau reacțiile la provocări, inclusiv în interacțiunile cu jurnaliști, pentru a preveni escaladarea tensiunilor în contexte tensionate sau conflictuale.

„AUR condamnă orice formă de violență și reiterează public faptul că niciodată nu am încurajat astfel de reacții. Dimpotrivă, încă de la începutul campaniei, toți membrii și voluntarii noștri au primit instrucțiuni clare să nu răspundă la provocări, mai ales în interacțiunile cu anumiți jurnaliști care, din experiența noastră, urmăresc deliberat obținerea unor reacții emoționale”, a transmis partidul lui George Simion după incident.

În acest context, autoritățile recomandă respectarea regulilor de siguranță în apropierea secțiilor de votare și menținerea unui climat civilizat între participanți, subliniind că orice incident trebuie raportat prin canalele oficiale. De asemenea, este evidențiată importanța responsabilității individuale în cadrul procesului electoral, pentru a preveni escaladarea unor conflicte minore în situații mai grave.

