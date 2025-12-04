Acasă » Știri » Scandal monstru în culisele Eurovision 2026! Patru state europene se retrag în semn de protest

De: David Ioan 04/12/2025 | 23:12
Război în culisele Eurovision Foto: Facebook

Irlanda, Spania, Olanda și Slovenia au anunțat că nu vor participa la ediția din 2026 a concursului Eurovision, după ce Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU) a confirmat că Israelul va fi acceptat în competiție. Decizia a fost luată în cadrul Adunării Generale a EBU desfășurate la Geneva, în urma unui vot secret.

Cele patru țări se numără printre statele care au cerut excluderea Israelului din concurs, invocând războiul din Gaza și acuzațiile privind practici incorecte de vot. Televiziunea publică spaniolă RTVE a condus apelurile pentru ca votul privind participarea Israelului să se desfășoare în mod secret, însă organizatorii au refuzat această solicitare.

Boicot în lanț după decizia EBU

„S-a amplificat neîncrederea în modul de organizare a festivalului”, relatează RTVE.

„Participarea rămâne de neconceput având în vedere pierderile teribile de vieți omenești din Gaza și criza umanitară care continuă să pună în pericol viețile multor civili.”, transmite radiodifuzorul irlandez RTÉ.

„Participarea, în circumstanțele actuale, este incompatibilă cu valorile publice esențialei.”, declară la rândul său televiziunea publică olandeză Avrotros.

Eurovision 2026 este boicotat de ţările din Europa

RTVE a reiterat poziția sa fermă:

„Consiliul RTVE a decis încă din septembrie că Spania se va retrage de la Eurovision dacă Israelul va participa. Această retragere înseamnă, de asemenea, că RTVE nu va transmite finala Eurovision 2026 și nici semifinalele.”

Postul public sloven RTV a confirmat că poziția lor „rămâne neschimbată.”

„Schimbările recente de regulament nu ne modifică opinia. Ca radiodifuzor public, RTV Slovenia este angajat în respectarea principiilor etice și consideră că reguli și standarde egale trebuie aplicate tuturor membrilor EBU și tuturor țărilor participante.”

Europa este divizată după anunţarea Israelului la Eurovision

Natalija Gorscak, președinta consiliului de administrație al RTV Slovenia, a subliniat:

„Mesajul nostru este acesta: nu vom participa la Eurovision dacă Israelul este prezent. În numele celor 20.000 de copii care au murit în Gaza.”

Între timp, Islanda este așteptată să se alăture boicotului, dar nu a comunicat încă o decizie oficială. Belgia a anunțat că va „anunța o poziție în zilele următoare”, iar Suedia și Finlanda iau în considerare aceeași măsură.

În schimb, Israelul a salutat decizia EBU.

„Este un gest apreciat de solidaritate, fraternitate și cooperare, care simbolizează o victorie împotriva celor care încearcă să reducă la tăcere Israelul și să răspândească ura”, relatează Președintele Isaac Herzog.

„Sper ca Eurovision să rămână o competiție care celebrează cultura, poezia și prietenia între popoare și înțelegerea culturală transfrontalieră”, a mai adăugat acesta.

Astfel, confirmarea participării Israelului a scos la iveală o ruptură profundă în comunitatea Eurovision, cu riscul ca ediția din 2026, programată la Viena, să fie marcată de absența mai multor țări europene.

E oficial! România participă la Eurovision 2026, după 2 ani de absență

