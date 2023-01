Scandalul dintre Adriana Bahmuțeanu și Minodora Ion este departe de a se fi încheiat. În prima zi a acestei săptămâni, fosta soție a lui Prigoană a fost dată în judecată chiar de către femeia care i-a fost avocat, în procesul pe care-l are cu un manelist. Minodora Ion o acuză că nu și-a primit onorariul, mai mult, că a ”împrăștiat” afirmații defăimătoare despre ea. Și nu e totul! CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Minodora Ion a dat-o în judecată pe Adriana Bahmuțeanu luni, 9 ianuarie, depunând plângerea la Judecătoria Constanța. Îi cere banii pe onorariile pe care nu le-a plătit, de 5.000 de lei, dar și o despăgubire morală.

A dat-o în judecată pentru datorii de 5.000 de lei

Contactată de CANCAN.RO, Minodora Ion avea să înșire motivele pentru care a făcut pasul către instanță. Nu înainte de a sublinia că ea s-a achitat de toate sarcinile profesionale, atunci când a apărat-o în proces pe Bahmuțeanca. ”Mi-am îndeplinit toate obligațiile față de clientă până la momentul rezilierii: am depus acțiunea, am făcut demersuri pentru aflarea domiciliului pârâtului, ne-am prezentat la primul termem la Judecătoria Buftea, declinându-se competența”, a spun Minodora Ion.

Apoi, a vorbit despre plângerea înregistrată la Judecătorie. ”Am depus acțiune pentru răspundere civilă delictuală la Judecătoria Constanța. După cum se știe, Adriana Bahmuțeanu a fost clienta mea, însă nu și-a achitat onorarii în cuantum de 5000 de lei.

După rezilierea unuia dintre contracte, onorariul de 3000 de lei, aceasta a răspândit prin media, presa scrisă, TV, și pe rețelele de socializare multe afirmații defăimătoare, mincinoase, ironice, batjocoritoare la adresa mea, încălcându-mi dreptul la onoare, demnitate, viață privată, reputație, imagine, probitate morală și profesională, drepturi nepatrimoniale ce-mi aparțin.

Printre altele, a afirmat despre mine că `i-am dat țeapă`, că am escrocat-o pe ea și pe mai multe persoane, că am profitat de imaginea ei”, a spus Minodora Ion.

Îi cere Adrianei Bahmuțeanu daune morale de 10.000 de euro

Avocata îi cere și daune morale, de 50.000 de lei, pentru că s-a considerat denigrată de afirmațiile Adrianei Bahmuțeanu. ”A existat, practic, o campanie de denigrare a clientei mele împotriva mea, întinsă pe mai multe zile, afirmațiile fiind distribuite pe scară largă, cu repeziciune, în mediul online și în media.

Ea m-a contactat pe mine, mă știa de la TV, deci interesul era al ei, nu al meu.

I-am solicitat, printre altele, daune morale de 50.000 de lei.

Prin declarațiile ei a încălcat limitele liberei exprimări, așa cum aceasta este reglementată în art 8 al CEDO, în Constituție și în Codul Civil”, a declarat Minodora Ion.

”A acționat cu intenția de a mă denigra!”

Tot ea este de părere că fosta candidată la Primăria Sectorului 1 a denigrat-o cu bună știință. Iar acțiunile ei au afectat-o pe plan profesional și nu numai. ”Adriana Bahmuțeanu este o persoană cu studii, spune chiar că e și psiholog, nu doar jurnalist. Cu siguranță a acționat cu intenția directă de a mă denigra și și-a dat seama de caracterul antisocial al faptelor sale.

Fiind avocat, având o anumită notorietate, toate aceste acțiuni ale sale m-au afectat, mi-au creat un mare disconfort.

Eu nu i-am adresat niciodată Adrianei un cuvânt urât, nici măcar atunci când arunca în mine cu noroi pe toate posturile TV , în presă și pe rețelele de socializare. Am rămas același om civilizat, nu am alimentat acest scandal și am refuzat să merg la posturi tv pentru a avea discuții contradictorii cu ea, spre deliciul telespectatorilor. Declarațiile mele au vizat doar neplata onorariului și comportamentul ei față de mine, după notificarea de reziliere.

Am muncit enorm pentru a ajunge aici și nu tolerez nimănui să-mi păteze imaginea. Eu, fiind o persoană publică, prejudicial este de netăgăduit.

Orice om simplu sau vedetă trebuie să înțeleagă ca avocatul trebuie respectat”, a declarat Minodora Ion, pentru CANCAN.RO.

