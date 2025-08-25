Scandal uriaș în familia Taniei Budi! A fost depistat pozitiv la volan și condamnat la închisoare şi muncă la căminul de bătrâni!

Fratele Taniei Budi a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare, după ce a fost prins beat la volan pe un drum public din Constanța! Deși a încercat să convingă polițiștii că graba lui era justificată – mama sa, bolnavă, nu răspundea la telefon – oamenii legii nu au cedat și l-au sancționat. Dosarul lui a ajuns în instanță, și chiar dacă a scăpat de închisoare, Ionuț e obligat să muncească în folosul comunității pentru… un azil de bătrâni!

Tania Budi, 56 de ani, și-a construit o frumoasă carieră în televiziune, ca prezentatoare la TVR, însă acum preferă să trăiască departe de lumea mondenă. Vedeta care, datorită frumuseții, a cucerit mulți bărbați celebri, se ocupă în prezent de afaceri, alături de fratele ei mai mare, Ionuț. Aceștia dețin două localuri de lux în Constanța.

Scandal uriaș în familia Taniei Budi

Totuși, în spatele acestei imagini de succes, fratele ei, Ionuț, se confruntă cu probleme personale care au ajuns până în instanță.

El a fost condamnat recent la 1 an de închisoare cu suspendare, pe 27 iunie 2025, după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului!

Evenimentul s-a întâmplat pe 27 august 2023, când a fost prins conducând sub influența alcoolului pe bulevardul principal din Năvodari, cu o alcoolemie de 1,07 g/l în sânge, potrivit datelor obținute de CANCAN.RO.

Incidentul a avut loc pe un drum public intens circulat, la primele ore ale dimineții, punând în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic, după cum au relatat anchetatorii.

”Astfel, fapta inculpatului #### ###, care la data de 27.08.2023, în jurul orei 06:20, a condus autoturismul marca ########-Benz, cu număr de înmatriculare #########, pe bulevardul ###### #### din oraş Năvodari în timp ce se afla sub influenţa băuturilor alcoolice (având o îmbibație alcoolică de 1,07 g/l alcool pur sânge, la prima mostră prelevată la ora 07:35 şi 0,85 g/l alcool pur în sânge, la a II – a mostră prelevată la ora 08:35), întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prev. de art. 336 alin. (1) din C.pen.

Instanţa reţine, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că faptele reţinute în sarcina inculpatului există, constituie infracţiune şi au fost săvârşite cu vinovăție de inculpatul #### ###, astfel că sunt îndeplinite condițiile legale pentru angajarea răspunderii penale a acestuia”, se arată în datele consemnate la dosar.

Obligat să lucreze pentru un azil de bătrâni… sau la AJOFM

Totuși, instanța a decis amânarea aplicării pedepsei pe un termen de supraveghere de doi ani. În această perioadă, fratele Taniei va trebui să respecte mai multe măsuri de supraveghere, inclusiv să se prezinte regulat la Serviciul de Probațiune, să primească vizitele consilierului desemnat și să comunice orice schimbare a locuinței sau locului de muncă.

De asemenea, va presta muncă neremunerată în folosul comunității la un cămin de bătrâni din Constanța (sau la Agenţia Judeţeană de Ocupare şi Formare Profesională Constanţa) și va participa la programe de reintegrare socială.

Motivul invocat de Ionuț pentru gestul său — deplasarea la mama lor, în vârstă de 80 de ani, care ar fi căzut și nu mai răspundea la telefon — nu a fost considerat suficient de către instanță.

”Instanţa nu va lua în considerare motivele invocate de inculpat cu privire la conducerea unui vehicul pe drumurile publice la acel moment, apreciindu-le ca nefiind dovedite. Astfel, deşi în calitate de suspect, în cursul urmăririi penale, şi în calitate de inculpat, #### ### a susţinut că, în acea dimineaţă a trebuit să se deplaseze la mama sa, în vârstă de 80 de ani, care căzuse şi nu mai răspundea la telefon, inculpatul nu a depus niciun înscris relevant în acest sens. Singurele înscrisuri medicale depuse cu privire la numita #### ##### datează din luna septembrie 2023 iar declaraţia olografă oferită de numita #######-######### ##### nu poate fi valorificată ca fiind o declaraţie de martor, fiind administrată cu încălcarea disp. art. 114 şi urm. C. proc. pen”.

În decizia judecătorilor a cântărit și faptul că Ionuț Budi avea cazierul curat, un loc de muncă stabil, dar și faptul că are grijă de mama lui, într-adevăr, care are mai multe probleme medicale.

”În ceea ce priveşte nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială, se constată că inculpatul #### ### este cetăţean român, are vârsta de 56 de ani, este necăsătorit, are stagiul militar îndeplinit, studii superioare şi este de ocupaţie manager în cadrul ## ### ###### #.R.L. Constanţa. Potrivit înscrisurilor în circumstanţiere depuse în faţa instanţei de judecată dar şi la dosarul de urmărire penală, inculpatul #### ### este integrat în familie, având grijă de mama sa, #### #####, diagnosticată cu demenţă fără precizare şi alte boli cerebro-vasculare, şi este bine integrat în muncă, fiind apreciat de personalul angajat în cadrul afacerilor pe care inculpatul le administrează”.

