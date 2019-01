Scandal uriaș între Nicolae Guță și Beyonce de România: ”Îşi lasă copilul să moară de foame”!

Nu ar fi pentru prima oară când celebrul manelist Nicolae Guță și Beyonce de România, care i-a fost iubită, se cerată la cuțite. Ba chiar am putea spune că iese scandal monstru! Acum, cei doi au mai marcat un episod al aprigelor dispute.

Artistul este acuzat că „îşi lasă copilul să moară de foame” şi nu a mai mers să îl vadă de mai bine un an.

Potrivit surselor www.spynews.ro, Nicolae Guţă nu a mai mers să o vadă pe fetiţa pe care o are cu Beyonce de România de aproximativ un an şi trei luni! Mai mult, cântărețul ar plăti o pensie alimentară de 270 de lei și nu ar mai ”plusa” cu nici un leuț în plus.

Se pare că actuala iubită a manelistului, Cristina, are și ea un rol în toată povestea. Ea nu ar fi de acord ca manelistul să îşi vadă fiica şi nici să vorbească cu ea. Ar fi văzut-o o singură dată, pentru zece minute, timp în care i-ar fi oferit suma de 100 de euro.

„Fetiţa se întreba: se bucură tati că mă vede?!”, a povestit o sursă a spynews.ro. Aceeași sursă a mai spus că micuţa Anais, fiica lui Nicolae Guţă şi a lui Beyonce de România, nu a ştiut cum să reacţioneze când şi-a văzut tatăl.