Scandalul continuă între Călin Geambașu și Angelica Cadar. “Nu vreau să te pierd! Măcar de aș fi sclava ta…”

În urma atacului mediatic la care am fost supus de către Angelica Cadar, mama lui DaviN, sunt nevoit să îmi apăr demnitatea de om în fața acuzațiilor. Voi publica în premieră adevarata stare de fapt a discuțiilor dintre mine și Angi San, nicidecum ce descria fals la TV Micuța Kamikaze. M-a atacat mediatic de ciudă că a pierdut procesul pe care mi l-a intentat pentru copil, de ciudă că i-am declinat cererea în căsătorie, de ciudă că plângerile penale pe care mi le-a făcut pe parcursul procesului s-au soldat cu clasare, întrucât nu există fapte, ci doar odios de multă inducere în eroare din partea ei. Ce s-a văzut la televizor este combinația dezastruoasă de CIUDĂ + MINCIUNĂ. Precizez că în urmă cu doar 10 zile înainte să mă atace mediatic cu minciuni și descrieri oribile, Angelica Cadar și cu mine am fost surprinși luând masa împreună, îmbrațisându-ne, fotografiindu-ne împreună, ținându-ne de mână și plimbându-ne cu bicicletele în Parcul Herăstrău (Regele Mihai I al României) – câteva dintre imagini au fost prezentate public în emisiunea lui Mihai Morar, pe Antena Stars, alaltăieri. Transcriere după dialog:Angi: Călin, nu vreau să te pierd!Călin: Tuturor oamenilor mă mândresc cu tine, mă laud cu tine, te descriu…Angi: Călin, nu vreau să te pierd, nu vreau să te pierd!Călin: … într-un fel în care… tu nu-ți dai seama cum te descriu!Angi: Nu vreau să te pierd! Nu vreau să te pierd! Nu vreau să te pierd! (plânge)Călin: Ce să pierzi, Angelina? Angi: Te rog. Nu vreau, nu vreau, nu vreau!Călin: N-am încredere eu, Angelina, în sentimentele tale. Angi: Măcar dacă aș fi sclava ta, dar nu mă lăsa! Călin: Nu.Angi: Nu mă lăsa!Călin: Nu. Angi: Te rog, nu mă lăsa! (plânge)Călin: Cât ai luat în glumă toate semnele, toate lucrurile minunate întâmplate. Tu i-ai spus, „Doar atât. Ce mare chestie?” Mă uitam la tine, nu-mi venea să cred. Nu-mi venea să cred, cum tot ce se întâmpla în jurul meu pentru tine era… pentru ea: „E, păi, doar atât. Ce?” Când alți oameni… când alți oameni se bucură din… dintr-un zâmbet primit din partea cealalată, dintr-un iaurt mâncat împreună, din… Pe tine nu te-a mulțumit nimic, Angelina. Nimic. Nu te-a mulțumit statut de zeiță, nu te-a mulțumit statut de iubita mea, nu te-a mulțumit statut de mama copilului nostru, nu te-a mulțumit să trăiești în belșug și bunăstare și fără grija zilei de mâine. Nu te-a mulțumit să ai libertate maximă din partea soțului tău, să nu stea pe capul tău cu teroare și presiune, „Unde ai fost? Dar de ce ai fost? La cine?” Nu te-a mulțumit nimic pe tine, Angelina. Totul ai desființat. Tot ce am creat ca regie și am pus în scenă, tu ai desființat. Angi: (plânge și suspină) Nu vreau să te pierd, Călin! Nu vreau! Călin: Nu te cred, Angelina.Angi: Nu vreau!Călin: Angelina, eu sunt acum acolo în care îmi trag eu conluzia și îmi dau seama că a fost un mare fake, un mare fake. Lasă-mă să mănânc ceva sărat, pentru că nu am mâncat nimic sărat. Angi: Nu, te rog, te rog, Călin. Te rog! Te rog! (plânge)Călin: Când făceai tot ceea ce făceai, Angelina, trebuia să te gândești, Angelina. Trebuia să te gândești că vorbele alea și acțiunile tale nu se duceau nicăieri. Și eu te-am pus în temă. Te-am pus în temă, ți-am spus vezi că, simt că mă atinge, am tot mai puțină putere. Ți-am spus, Angelina. Angi: Vreau să mă bag în tine, vreau să fiu acolo. Nu mă lăsa, Călin! Mă pierd, Călin. (neinteligibil)…Călin: Nu e adevărat, Angelina. Tu de pe poziția în care ai fost, oricând poți să fii director, poți să fii (neinteligibil)…Angi: Nu vreau! Da nu mai vreau, Călin, nu mai vreau!Călin: Tu nu ești femeie de casă, nu uita! Ai spus că tu nu ești femeie de casă, da?Angi: Nu sunt femeie de casă. Nu sunt femeie să stau toată ziua în casă. Sunt femeie să fac și alte lucruri, nu numai de casă.Călin: Altele nu ai vrut să faci, pentru că nu ai vrut tu să faci. Trebuie să mănânc ceva sărat. Îmi e foarte foame, nu am mâncat nimic, am mâncat niște cozonac cu lapte. — — — Angi: Nu mă părăsi, Călin, te rog! Nu mă scoate din tine!Călin: Nu cred că ești capabilă de dragoste, Angelina.Angi: Călin, ceea ce ai văzut la început este adevărat. Te rog, lasă-mă! Lasă-mă să fiu lângă tine!Călin: Ca ce, Angelina?Angi: Ca iubită, Călin. Ca soție.Călin: Nu cred, Angelina, că poți.Angi: Călin, se pare că pot! Călin: De unde ai tras tu concluzia asta, că eu din tot ce s-a întâmplat nu pot să-mi extrag această concluzie? Înregistrările aveau loc în momente în care Angelica Cadar manifesta oscilații radicale și iresponsabilitate în raport cu familia și buna creștere a copilului nostru. Promitea cu Cerul și Pământul, apoi nu respecta nimic. Sute de astfel de transcrierile sunt făcute de către un birou autorizat, spre a servi Instanței de Judecată și autorităților care au anchetat cauza noastră. Am ieșit învingător din toate anchetele la care m-a supus, deoarece, pe termen lung, Adevărul are câștig de cauză. Regret că DaviN a fost expus de către mama lui la o asemenea situație, în condițiile în care deja a fost supus la diferite audieri timp de 1 an și jumătate, de către 5 Instituții…

