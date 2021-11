Scandalul de la clinica medicală a lui Alex Ashraf și a soției lui, Oana Zăvoranu, pare departe de a se fi încheiat. După ce o asistentă le-a adus acuzații grave celor doi, alte trei angajate s-au revoltat. Una dintre ele a făcut declarații, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO. A povestit tot ce i s-ar fi întâmplat, iar răspunsul a venit, prompt, de la Oana Zăvoranu. Unul dur! Avem detaliile!

Conflictul s-a acutizat miercuri dimineața, la clinica medicală pe care o patronează Alex Ashraf și soția lui. O asistentă a venit acolo și – a susținut ea (Vezi AICI detalii) – și-a cerut drepturile. Alex Ashraf a coborât din birou iar, în scurt timp, a început zarva. Părerile sunt împărțite, cert e că a fost nevoie de intervenția Poliției pentru a calma spiritele.

”Alex m-a făcut cu ou și cu oțet pe grup!”

A doua zi, însă, alte trei asistente și-au exprimat nemulțumirile. Și-au cerut banii. Una dintre ele avea să vorbească, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO. ”M-am angajat la începutul lunii noiembrie 2020. Eu, de când m-am angajat, ei n-au venit niciodată în clinică, nu i-am văzut. Am lucrat ca asistent medical. În ziua în care m-am certat, pe 5 septembrie 2021, am intrat prima dată în contact cu Oana și cu Alex. Și am mai avut o discuție cu ei pe grup, noi aveam un grup de WhatsApp.

Am primit salariile undeva pe data de 1, fără niciun fel de întârziere. Iar în septembrie, a trecut data de 1, iar managera a scris pe grup că a vorbit cu doamna Oana și ne va da salariile undeva după data de 5. Iar eu am scris pe grup: «Bine, și salariul pe luna aceasta când?», iar Alex m-a făcut cu ou și cu oțet pe grup, că de ce-mi permit eu să-i vorbesc așa!

Acela a fost primul contact cu ei, cu el. După care, pe data de 5 septembrie, când eu eram la muncă. Eram singură, era într-o duminică, iar duminică nu au decât o singură asistentă și un singur om pe recepție, am avut vreo sută și ceva de pacienți, eram terminată. Mă pomenesc cu un apel telefonic. Eu n-am vorbit niciodată cu Oana sau cu Alex, nici măcar nu aveam numărul lor de telefon”, povestește asistenta.

”Le-am lăsat demisia la recepție. Au probleme de comportament!”

Avea să reproducă, apoi, dialogul pe care l-a avut cu cei doi. ”«Bună, Găbița! Sunt Oana!» Bineînțeles că reacția mea a fost «Bună, Oana!», pentru că nu știam care Oana. În condițiile în care eu nu am avut niciodată contact cu ei, repet. «Te-am sunat să-ți spun că vreau să te duci la nu știu ce hotel și să le recoltezi unora», mi-a zis. «Da, Oana, bine!» Târziu am realizat cu cine vorbesc. Moment în care am închis telefonul, m-a sunat el (n.r.- Alex Ashraf): «Ți-ai permis să vorbești cu soția mea la per tu. Nu ți-e rușine, nesimțito!» Chestii de genul.

M-am supărat și i-am scris că nu a fost cu rea intenție, ci pur și simplu nu mi-am dat seama. După discuția aceasta, eu mi-am dat demisia. Seara, după ce am terminat programul, le-am lăsat demisia în recepție, iar a doua zi dimineață au început mesajele de la Oana. După care m-am dus să-mi cer salariul, logic. Am ajuns acolo, au chemat firma de pază, m-au dat afară.

Într-un final, am amenințat că o să chem și televiziunea și a venit managera și mi-a dat o parte din bani. Mi s-a spus că restul o să-l primesc ulterior. Acel ulterior nu a mai existat. Mai am de luat de la ei salariul pe o lună, pe luna septembrie. Mi-au dat pe luna august, banii se dau cu o lună în urmă. Și mai am banii de concediu, eu n-am avut nicio zi de concediu”, a continuat femeia.

Spune că le-a făcut plângere și că ambii au probleme de comportament: ”Sunt blocată și nu am cum să iau contact cu ei. Le-am făcut plângere la ITM, mai mult de atât ce puteam să fac? Au probleme și comportamentale pentru că, până la urmă, nu așa vorbești cu angajații”.

Replica Oanei Zăvoranu: ”Poate să se ducă la Poliție sau în fața Guvernului!”

Contactată de CANCAN.RO, Oana Zăvoranu nu s-a ferit, deloc, de cuvinte. A dat replica, în stilu-i caracteristic. ”Ce să spun, ăsta e subiect național! S-au gândit ele (n.r. asistentele), altele, că ar avea de luat banii din august, din septembrie! La muncă! Oamenii serioși nu stau să se ia la bătaie cu patronii! Genul ăsta de că…. de oameni… La muncă, nu vreți să munciți niciunul. Dacă le-am oferit locuri de muncă sunt supărați!

Dacă le dădeam niște hăinuțe, «Oooo, doamna Oana!» Nu știu ce i-am spus acelei asistente, tu-ți dai seama câte proaste vin? Nu știu despre cine este vorba, dar îți spun despre ele, cu siguranță că nu se tutuiesc angajații cu mine! Cu siguranță dacă mi-o fi zis Oana în loc de doamna Zăvoranu sau de doamna Oana, i-am adus aminte cu cine vorbește.

Ea poate să mă acuze de ce vrea, să se ducă la Poliție sau în fața Guvernului. Deci îți dai seama, nu le las să se tragă de chiloți cu mine! E nenorocire! Din cauza mea nu merge România bine deloc. Deci pe asta am lămurit-o. Cu siguranță, nu știu despre ce troglodită este vorba”, a spus soția lui Alex Ashraf.

„A știut să-și ascundă foarte abil răutatea”

Odată stârnită „avalanșa”, Oanei Zăvoranu nu s-a oprit aici.

„Nu știu ce psihopată, ce oportunistă vrea să facă acum bâlci? Răspunsul meu e ăsta: de ce n-a făcut până acum plângerea asta dacă era neplătită? Să vă spun ceva: am aflat și eu că această psihopată a plecat cu scandal și de la anteriorul loc de muncă! Îti dai seama că am întrebat și eu unde a mai lucrat asta? Și mi s-a spus că a plecat tot dintr-o clinică, de unde a plecat cu scandal și cu circ. Vorbesc de Vasilica, pe care voiam s-o pun coordonator pe partea de imagistică. Femeia a știut să-și ascundă foarte abil răutatea și mizeria care colcăie în ea. Tocmai, eu m-am purtat foarte frumos cu ea.

De aceea, șocul nostru, fiind vorba despre această Vasilica, a fost imens. Îmi spunea, am mesaje, «Doamna Oana, sunteți un om senzațional, sunteți o femeie puternică, luptătoare, mă regăsesc în caracterul dumneavoastră». Aaaa, acum s-a enervat, că a spus doamna Oana de una că-i troglodită!” a declarat Oana Zăvoranu.

