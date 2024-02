Scandalul fără precedent în care este implicat concurentul de la Chefi la cuțite continuă! S-a ajuns la amenințări, plângeri la poliție: „M-a provocat! O rezolvăm băiețește!”

Ciprian Alexandru, alias Golan, a avut o reacție furibundă după ce Tiberiu Stanciu l-a acuzat de amenințare și, ulterior a depus plângere la poliție. Totul a pornit de la o dispută mai veche dintre ei. Se pare că Ciprian Alexandru a activat sub porecla Golan multă vreme și inclusiv, în industria de barbering și-a creat astfel numele. Din păcate pentru el, neoficial se numește Golan. Mai nou, oficial brandul Golan ar aparține lui Tiberiu Stanciu, un coleg de breaslă care a înregistrat numele la OSIM. De aici până la un scandal cu amenințări și plângeri penale nu a mai fost decât un pas. CANCAN.RO are toată povestea, dar și declarațiile celor două părți, pe care vi le prezintă în exclusivitate.

Scandal fără precedent pentru numele „Golan”! Amenințări și plângeri la poliție!

CANCAN.RO că s-a documentat și ar fi constat că numele nu este înregistrat în România și Uniunea Europeanu. Problema abia acum vine, căci sub această denumire activează de câțiva ani pe piața de barbering Ciprian Alexandru fostul concurent de la Chefi la cuțite. Inclusiv când a participat la emisiune, a povestit despre porecla sa și ceea ce face în industrie. Astfel, acesta din urmă s-a simțit luat peste picior și de aici până la un scandal în toată regula nu a mai fost decât un pas. După ce am luat legătura cu Tiberiu Stanciu care a dezvăluit că a fost amenințat de fostul concurent de la Chefi la cuțite , a venit rândul lui Ciprian Alexandru să ne spună versiunea lui. Vă spuneam zilele trecute că Tiberiu Stanciu a decis să aducă pe piață brandul Golan, spune el. Acesta a susținut pentru

„Brandul meu, adică numele Golan, într-adevăr greșeala mea a fost că nu m-am gândit niciodată că cineva va vrea să scoată produse cu numele la care eu muncesc de nouă ani. Eu am pornit de la o expresie din copilărie și de aici vreau să duc numele mai departe. Nu este înregistrat la OSIM. Eu am depus toate actele pentru a-l înregistra, numai că, așa cum se întâmplă la noi, nu am primit la timp o chitanță prin care trebuia să mai plătesc o taxă. Ei mi-au trimis prin poștă, nu e-mail sau telefon.Mie mi-a fost refuzată cererea de înregistrare la OSIM, dar acum avocații au început să lucreze. Vom vedea care a fost eroarea de moment„, susține fostul concurent de la Chefi la cuțite.

„Simt că m-a provocat! Vrea să scoată produse cu numele care ar trebui să-mi aparțină!”

Mai mult, Ciprian Alexandru a simțit că ar fi provocat de Tiberiu Stanciu care doar ar vrea, spune bărbatul, să se ridice pe spatele și munca lui. Ciprian Alexandru susține chiar că Tiberiu îi copiază evenimentele și vrea să scoată produse sub denumirea brandului înregistrat recent la OSIM.

„Simt că m-a provocat. Eu am anunțat că fac un eveniment pe 18 martie într-un local. A doua zi a anunțat și el că face același tip de eveniment acolo. A început apoi să anunțe că vrea să scoată produsele “Golan de cartier”, își întreba urmăritorii ce părere au despre asta. Eu, în tot acest timp, am actele băgate și pentru a ajunge acest nume să fie și în buletin. Este deja în Monitorul oficial, mi s-a cerut și am dat certificatul de naștere, doar că acum aștept aprobarea oficială. Eu sper să pot să îl trec și în buletin” , spune bărbatul care speră că își va „recupera” numele. În plus, hairstilistul susține că imaginea pe care Tiberiu Stanciu i-a creat-o prin ceea ce a dezvăluit în exclusivitate pentru CANCAN.RO ( vezi aici) nu ar fi deloc conformă cu realitate. Ba mai mult, îi stirbește din popularitate.

„Mă întâlnesc cu oameni care se uită ciudat la mine, cu vecini. Au impresia că sunt mafiot, interlop doar că mi-a făcut el imaginea asta în ziar. Ce am dezvăluit eu când am participat la Chefi la cuțite este altceva. Aceea este o viață din trecut, nu are treabă trecutul cu viața pe care o am acum. Sunt un om care are un barber-shop, am o academie în Năvodari, voi mai face una în București. Am făcut evenimente de specialitate, am făcut cel mai mare eveniment de acest tip acum doi ani, au venit Puya, Cosmina Păsărin. Am și eu un nume”, susține acesta pentru CANCAN.RO.

Tiberiu Stanciu și Ciprian Alexandru se „bat” în plângeri: „Îi fac plângere pentru defăimare”

După ce Tiberiu a depus plângere la poliție împotriva lui Ciprian Alexandru pentru amenințare, și acesta din urmă are de gând să acționeze pe cale legală. Bărbatul s-a consultat cu avocatul său și va începe demersurile: „Îi voi face plângere penală pentru că mi-a făcut public numărul. Voi face și plângere pentru defăimare. Se va ocupa un avocat și deja strâng toate probele pentru asta. Pot pierde clienți, pierd din imagine, și îmi aduce prejudicii.De când activez în acest domeniu, toată lumea mă știe ca Ciprian Tata Golan. Lumea nu îmi spune Ciprian, cât îmi spun Golan sau Tata – Golan.Vine un om de genul lui și peste noapte îmi defăimează numele„

Mai mult, conform spuselor concurentului de la Chefi la cuțite, Tiberiu Stanciu nu ar fi la prima abatere de acest gen. Bărbatul ar mai fi încercat în trecut să „fure” numele altui brand „El este un om căruia nu îi place concurența. Și cu cei de la Barber Store la fel a făcut. S-a dus și a înscris la OSIM numele. I-a stricat tot omului aceluia. Eu am vorbit cu domnul acela de la Barber Store și au făcut plângere. Omul ăsta a depus cerere de înregistrare la OSIM și i-a fost refuzată. Apoi lui Tiberiu Stanciu i-a fost acceptată. Au și ei proces.

I-a luat unuia dintre cei mai mari educatori din lume în barbering partea de produse. A făcut fix ce mi-a făcut mie. A înscris numele academiei și a produselor sale. Respectivul nu s-a gândit că cineva i-ar putea face așa ceva și nu și-a înregistrat la OSIM produsele.Nu cred că are relații la OSIM. Pur și simplu vrea să facă rău. Dacă CANCAN.RO nu era înregistrat la OSIM, era riscul să încerce să vă ia și vouă numele” , spune nervos și sarcastic bărbatul.

„A interpretat greșit! Dacă i-am zis să rezolvăm băiețește, nu înseamnă că sunt interlop”

Golan susține că el nu l-a amenințat nicio clipă pe Tiberiu Stanciu, ci doar ar fi vrut să se înțeleagă „băiețește”, fapt interpretat greșit de acesta din urmă. „L-am rugat frumos: Eu sunt prost că ai reușit să-mi iei numele, eu nu am fost atent la chestia asta. Dar dacă scoți produsele, ți le voi vinde la preț bun pentru că toată lumea mă știe pe mine.I-am spus că este primul și ultimul telefon pe care i-l dau. Nu a vrut să ne înțelegem băiețește. A interpretat greșit, pentru mine băiețește nu înseamnă că sunt interlop, mafiot și ce mi-a mai spus el. La un moment dat o să ne vedem la o cafea și fiecare cum poate. Nu a fost amenințare, am zis doar că lumea e mică și ne putem întâlni”.

Vă reamintim că Tiberiu Stanciu a dezvăluit în exclusivitate pentru CANCAN.RO cum a decurs discuția dintre el și Ciprian Alexandru. Ex-concurentul de la Chefi la cuțite l-a contactat pe bărbat și i-ar fi cerut să renunțe la numele Golan.„Mi-a solicitat la modul imperativ să nu mai folosesc termenul Golan, deși nu are nicio calitate să-mi ceară acest lucru. Nu are cum să îmi interzică să folosesc un cuvânt doar pentru că așa vrea el sau pentru că porecla lui este ‘Golan’. Nu deține niciun fel de marcă înregistrată cu acest nume, nici măcar pentru barbershop-ul lui” a spus Tiberiu Stanciu.

