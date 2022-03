Gala Oscar 2022 a fost marcată de „scăparea” violentă a actorului Will Smith. Vedeta a urcat pe scenă și l-a lovit pe prezentatorul Chris Rock pentru că a făcut o glumă care i s-a părut deplasată. De-a lungul timpului, în cadrul acestor ceremonii de premiere au existat și alte scandaluri. Iată care sunt momentele cu adevărat memorabile petrecute pe scena de la Oscar, potrivit unui documentar realizat de Gândul.ro.

Decernarea premiilor Academiei Americane de Film sau Gala Oscarurilor reprezintă unul dintre cele mai impresionate spectacole. Vedetele pășesc de fiecare dată pe un covor roșu, iar apoi cei mai talentați primesc celebrele statuete. Apoi au loc și discursurile laureaților.

An de an, 24 de premii sunt decernate de Academia Americană a Artelor și Științelor Filmului, iar cei care le primesc intră în Hall of Fame-ul cinematografiei. Trofeele pe care le primesc cei care au muncit din greu sunt, de fapt copii aurite ale aceleiași statuete, se acordă pentru merite artistice și tehnice în industria filmului și recunosc excelența din anul anterior.

Premiile sunt decernate în urma votului membrilor Academiei. Statueta reprezintă un bărbat stilizat în poziție verticală, cu mâinile împreunate la nivelul pieptului. A fost realizată prima dată de sculptorul George Stanley după un desen al lui Cedric Gibbons, iar prima dată a fost prezentată în 1929 la un dejun privat. Prima ceremonie televizată a fost cea din 1953, iar în prezent este difuzată în mai mult de 200 de țări.

Însă acest imens spectacol care și-a găsit notorietatea în timp a fost marcat de multiple scandaluri care au ținut prima pagină a ziarelor. Iată câteva scene… care nu au fost trecute în niciun scenariu de-a lungul timpului.

1. Scriitorul Dudley Nichols refuză statueta (1936)

La câțiva ani de la înființarea premiilor Oscar, s-a produs primul incident nedorit. Câștigătorul Dudley Nichols a refuzat să primească premiul. În 1936, el a fost desemnat cel mai bun scenarist pentru munca sa la „The Informer”. Și-a ignorat Oscarul pentru a-și exprima dezacordul cu opinia membrilor Academiei Americane de Film în ceea ce privește recunoașterea „Writers Guild” ca sindicat.

Astfel, a devenit prima persoană din industria cinematografiei care, prin respingerea premiului, a vrut să facă o declarație importantă asupra lumii filmului.

2. Afro-americana Hattie McDaniel câștigă un Oscar (1940)

În prima jumătate a secolului XX, artiștii de culoare nici măcar nu erau invitați la Oscar. Cu toate acestea, în 1940, criticii de film au recunoscut că Hattie McDaniel merită o nominalizare pentru un rol secundar strălucit în „Pe aripile vântului”.

A fost invitată la ceremonie, dar actriței i s-a oferit un loc în galerie, spre deosebire de echipa de filmare, care avea o masă lângă scenă. Când s-a anunțat că McDaniel a câștigat nominalizarea, a fost nevoită să traverseze întreaga sală. De atunci, victoria lui McDaniel și discursul ei de acceptare au rămas în istoria Oscarului ca un moment de excepție.

3. Robert Opel, gol la ceremonia de decernare a premiilor (1974)

Un alt moment inedit a avut loc în timpul celui de-al 46-lea Oscar. Actorul David Niven se pregătea să o invite pe Elizabeth Taylor pe scenă pentru a anunța câștigătorii, însă râsul din public l-a făcut să se oprească. Era un bărbat gol care alerga, dintr-un motiv necunoscut, și a apărut pe scenă. Râsul publicului a crescut. Câteva secunde, actorul a tăcut, a zâmbit și încerca să-și dea seama cum să iasă dintr-o astfel de situație.

„Nu este uimitor că singurul râs pe care această persoană îl poate merita în întreaga sa viață va fi asociat cu momentul în care a apărut dezbrăcat și a arătat tuturor defectele sale?”.

Apoi, Niven a continuat spectacolul de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. Robert Opel, artistul de concept, fotograful și avocatul drepturilor homosexualilor, a fost cel care și-a făcut apariția în acest mod în cadrul premiilor Oscar pentru a „forța” limitele înguste ale unei societăți conservatoare.

4. George Scott respinge statueta (1971)

Actorul George Scott, care îl interpretează pe generalul Patton în filmul cu același nume, a anunțat că va respinge orice premiu care i se oferă. Chiar și așa, criticii de film americani au decis că merită să câștige premiul pentru cel mai bun actor.

George Scott nu a apărut la ceremonie pentru a-și lua statueta. Când a fost întrebat de ce a ignorat Oscarul, actorul a spus că a considerat politica în jurul unor astfel de premii „umilitoare”, iar ceremonia solemnă în sine a fost „o paradă de carne de două ore”.

5. Marlon Brando, de partea amerindienilor (1973)

În 1973, Maron Brando, a refuzat premiul Oscar primit pentru rolul din „Nașul”. Gestul său a fost în semn de protest faţă de modul în care Hollywood-ul trata amerindienii. Un activist, îmbrăcat în haine specifice tribului Apache, a ţinut un discurs în numele lui Brando. A fost o reprezentație cu adevărat neobișnuită.

Actorul a primit primul său Oscar în 1955 pentru că a jucat rolul principal în filmul „On the Waterfront”. La acea vreme, totul a decurs fără incidente: actorul a venit la ceremonie, a ținut un discurs și a luat statueta.

6. Albă ca Zăpada și Rob Lowe strică ceremonia (1989)

În 1989, renumitul producător Allan Carr a fost implicat în organizarea părții de divertisment a ceremoniei Oscar. Potrivit ideii sale, personajul principal de pe scenă urma să fie Albă-ca-Zăpada, care îl cunoaște pe prințul ei de la Hollywood, interpretat de tânărul actor Rob Lowe. Punctul culminant, însă s-a transformat într-un eșec.

Rob Lowe și partenerul său s-au comportat nefiresc și au falsat. Spectacolul a provocat indignare în rândul multor artiști celebri.

7. Matt Stone şi Trey Parker s-au îmbrăcat în rochii (1998)

Nominalizaţi pentru cântecul “Blame Canada”, în anul 1998, creatorii South Park au mers la ceremonie îmbrăcați în rochii. Cei doi consumaseră droguri, însă, când şi-au revenit, şi-au dat seama că nu a fost chiar cea mai bună idee. Din păcate pentru ei, nu au mai putut face nimic ca să schimbe situația.

8. Angelina Jolie își sărută fratele și își mărturisește dragostea (2000)

La sfârșitul anilor 1990, Angelina Jolie era din ce în ce mai admirată de întreaga lume. Nu îl cunoscuse încă pe Brad Pitt și nu avea copii, așa că își putea permite un comportament excentric în public. În anul 2000 a mers la decernarea premiilor Oscar însoțită de fratele ei mai mare James Haven, pe care a decis să-l sărute pe buze chiar pe covorul roșu. Momentul a fost surprins de zeci de fotografi.

Apoi, Angelina Jolie a urcat pe scenă pentru a-și lua premiul, iar nebunia a continuat. Aceasta a ținut un discurs în care l-a menționat pe fratele ei și a spus că este îndrăgostită de el.

9. Roman Polanski, arestat înainte să intre în posesia Premiului Oscar

În anul 2011, Roman Polanski a câştigat premiul Oscar la categoria Cel mai bun regizor pentru pelicula “Pianistul”.

Regizorul, însă nu a putut participa la eveniment pentru că a fost arestat cu doar câteva zile înainte, iar premiul lui a fost ridicat de Harrison Ford. Polanski fusese acuzat că în 1977 a întreținut relații sexuale cu o fată de 13 ani.

10. Will Smith îl lovește pe Chris Rock (2022)

Will Smith a fost subiectul dezbaterilor pe internet, după un moment violent la Gala Oscar. Actorul a urcat pe scena și l-a lovit pe prezentatorul Chris Rock, după ce acesta a făcut o glumă despre soția sa. Rock a spus că se așteaptă să o vadă pe Jada Pinket Smith în „G.I. Jane” 2, o eventuală continuare a lungmetrajului regizat de Ridley Scott în 1997 şi în care rolul principal a fost jucat de Demi Moore.

A fost o aluzie la faptul că actrița este rasă pe cap. Însă nu pentru că ar fi dorința ei, ci pentru că suferă de alopecie. Întors lângă partenera lui, Will Smith i-a strigat lui Chris Rock „Ţine numele soţiei mele departe de gura ta spurcată!”.

După ce a câştigat premiul Oscar pentru rolul principal din filmul „King Richard”, în care l-a interpretat pe Richard Williams, tatăl jucătoarelor de tenis Venus şi Serena Williams, Will Smith a prezentat scuze publice în discursul său de acceptare a trofeului.

