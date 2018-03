Scene de panică la „Ferma Vedetelor”! Unul dintre concurenți s-a accidentat și a leșinat: „L-am văzut cum i s-au încleștat degetele și s-a albit la față”

Scene de panică la „Ferma Vedetelor”. Strigăte de ajutor au răsunat în miez de noapte la „Ferma Vedetelor”. Ambulanța și medicii au fost chemați de urgență, după ce unul dintre participanți s-a accidentat grav și a leșinat la scurt timp. În tot acest timp, unele dintre femeile aflate în competiție se agitau foarte mult și strigau, iar comportamentul lor nu a fost tolerat de Cristi Mitrea.

Scene de panică la „Ferma Vedetelor”. Daniel Iordăchioaie a fost cel care s-a rănit. În timp ce era într-o stare de agonie, iar toți colegii s-au strâns în jurul său.

“Medicul, să vină medicul. Repede, ambulanța!”, țipau câteva dintre fetele care au ieșit din casă alarmate de strigătele de ajutor ale lui Daniel Iordăchioaie.

“Mă doare operația. Operația de la piciorul drept”, a reacționat artistul care stătea întins pe caldarâm.

Rona Hartner și Cristi Mitrea și-au spus cuvinte grele, după ce acesta a făcut-o pe actriță „nebuna satului”.

“Adu lingura, Narcisa!. Lasă-mă în pace acum, te rog, te rog frumos. Eu zic să taci din gură! Bolnava satului e… (….). S-a răstit la mine: «taci din gură», «Taci, nebuna satului!». I-am zis: «Nebună e…» și am tăcut”, a spus Rona Hartner.

“Omul nu are nevoie de zgomot. Nu are nevoie de zgomot, femeie nebună. Nu are nevoie de zgomot, bolnava satului! Du-te de aici! (…). Hai zi, că-ți dau un pumn în cap de te liniștesc. Oprește-te, nebuna satului, e totul în regulă.”, a reacționat Cristi Mitrea.

Luptătorul MMA s-a asigurat că Daniel Iordăchioaie are puls.

“Eu l-am luat pe omul ăsta în brațe, îl țineam de gât să am simțul pulsului, îl țineam de mână ca să pot să verific dacă îmi dă reacție dacă îl strâng. Și încercam să îl liniștesc. Dar nu poți să liniștești un om cu patru femei care țipă în capul tău ca la piață”, a declarat Cristi Mitrea.

Daniel Iordăchioaie a suferit o entorsă la piciorul drept, la care a fost operat în urmă cu doi ani și în care are șuruburi

Medicii au fost mirați de cât de calm a fost artistul în timpul consultației și l-au întrebat dacă a avut dureri. El le-a povestit colegilor săi că durerea era atât de acută, încât nu știa ce să mai facă.

“Au spus că e o entorsă. Eu mă dusesem să iau un scaun din bucătărie, am călcat pe o scândură, pe care am alunecat din cauza noroiului. (…). Sunt operat la gleznă acum doi ani – na, o entorsă de antepicior”,a declarat Daniel Iordăchioaie.

Scene de panică la „Ferma Vedetelor”. „L-am văzut cum i s-au încleștat degetele și s-a albit la față”, a comentat Grațiela, soția lui Andrei Duban.

Cel care i-a fost alături și la propriu, și la figurat a fost Cristi Mitrea, care l-a ținut pur și simplu în brațe.

La „Ferma Vedetelor” au fost șase perechi de vedete care se luptă pentru marele premiu de 50.000 de euro: Andrei Duban și Grațiela Duban, Cosmin Natanticu și Cătălin Neamtu, Patrizia Paglieri și fiul sau Francesco, Narcisă Suciu și Dragoș Mostenescu, Diana Dumitrescu și Majda Aboulumosha și Rona Hartner și Daniel Iordachioaie. De-a lungul competiției, unii au fost eliminați. Primul a fost fiul Patriziei Paglieri. Au urmat Diana Dumitrescu și Andrei Duban, iar în joc au intrat DJ Wanda și Cristi Mitrea.