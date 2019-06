Scene-șoc la Insula Iubirii de la Antena 1! Radu Vâlcan, “fault” la o concurentă: “Iubitul tău…”

Scene și mărturisiri șocante s-au petrecut în cel de-al nouălea episod al emisiunii “Insula Iubirii”! Toate acestea au fost declanșate de Costas, unul dintre concurenți, care a întrebat-o pe Nicoleta Dragne dacă vrea să facă un copil cu el. Siderată de propunerea bărbatului care a picat în ispită, blonda și-a dorit să descopere adevărul, așa că i-a rugat pe producătorii show-ului de la Antena 1 să organizeze o întâlnire cu Geanina, femeia alături de care Costas a mers în Thailanda ca să își testeze iubirea. În timpul Bonfire-ului, Radu Vâlcan a răbufnit când a auzit ce infracțiune au comis cei doi tineri în România.

Costas de la “Insula Iubirii”, copil cu ispita Nicoleta Dragne?!

Costas, unul dintre concurenții de la “Insula Iubirii” a fost dus de urgență la spital, după ce l-a înțepat o meduză. Tânărul a profitat de faptul că în unitatea spitalicească nu au putut pătrunde operatorii cu camerele video și i-a făcut o propunere ispitei pe care o place: “Vrei să facem un copil? Vreau o familie, cât să stau? Mâine-poimâine fac 30 de ani. Ești mai matură, gândești lucrurile altfel, iei și tu în considerare chestiile astea, Geanina are 20 de ani”.

Geanina de la “Insula Iubirii”, infracțiune de dragul fostului iubit

Suspicioasă în legătură cu imaginea de bărbat ideal, perfect pe care Costas și-a creat-o în fața ei pe insula băieților, Nicoleta Dragne și-a dorit să discute la o ceremonie a focului cu fosta lui iubită. Ajunsă la Bonfire, Geanina i-a mărturisit imediat ispitei: “Eu îți promit că nu o să vă deranjez; vin, îmi iau bagajele și nu o să mai auzi de mine. Mașina e la el… mașina mea e la el acasă, mi-am luat bagajele, mi le-am băgat în mașină și am plecat acasă”.

“Mașina lui!”, a corectat-o Radu Vâlcan, iar Geanina a reacționat din nou, spunând că autoturismul este, de fapt, al ei. Prezentatorul show-ului de la Antena 1 și-a continuat întrebările: “E pe numele tău?”. Fosta iubită a lui Costas a răspuns: “E pe numele mamei mele”. Așezată lângă ea, Nicoleta Dragne a intervenit: “Dar este a ei, el i-a făcut-o cadou”.

Discuția a devenit mult mai apăsătoare, iar Radu Vâlcan a întrebat-o pe concurentă dacă îi va înapoia mașina fostului iubit, pentru că… până în acel moment Geanina oferise informații potrivit cărora Costas ar fi cumpărat, de fapt, autoturismul: “Păi și dacă o să vrea să ia mașina înapoi, ce o să faci? O să ai înțelepciunea să spui: «Da, tu ai plătit-o, poți să iei mașina înapoi». Indiferent că e pe numele tău sau al mamei tale. Păi, corect, așa ar fi, nu?”.

Geanina a început să spună pe frânturi adevărul dureros din relația cu fostul partener, Costas: “Păi, da, dar nu e așa. Nu vreau să spun mai multe. Nu a fost cumpărată doar de el, au fost banii amândurora. Deci, banii ăia i-am făcut împreună. Eu l-am luat ca pe un cadou, pentru că putea să facă altceva cu banii ăia, dar a preferat să îmi cumpere mie mașină. A fost o surpriză, nu am știu”.

“Deci, pe banii voștri ți-a făcut o surpriză?”, a întrebat Radu Vâlcan. Geanina a reacționat: “Nu vreau să detaliez. Nu, nu e rușinos, dar nu vreau să spun. O parte din ei i-am câștigat la jocuri de noroc. Am jucat la pariuri, am câștigat un bilet și… Nu am vrut să spun că i-am câștigat așa (…). O las așa: că mi-a cumpărat-o el”.

Radu Vâlcan, “fault” la o concurentă: “Iubitul tău…”

“Tu pui problema într-un fel în care trezește cumva suspiciuni. Din start îți spun că nu e o rușine să câștigi niște bani, ok? Jocurile de noroc reprezintă o activitate legală din câte știu eu, ok? Bun și de ce ai ascuns acest lucru? (…). Geanina, tu unde lucrezi?”, a spus Radu Vâlcan.

“Am lucrat la pariuri”, a răspuns tânăra; mărturisind că banii cu care a fost achiziționată mașina primită cadou au fost câștigați tot la pariuri: “Tot la pariuri. Deci, a fost o sumă pusă de bani de-ai lui pe bilet și biletul a ieșit câștigător”.

Conform regulamentului caselor de pariuri este interzisă participarea la jocurile de noroc a angajaților și a altor persoane fizice aflate în interdependență cu aceștia. Iar încălcarea regulamentului reprezintă o infracțiune.

“Deci, a fost o combinație, nu? O combinație prin care tu ți-ai riscat pielea pentru iubitul tău. Ai naibii coincidență? Crezi că te crede cineva în minciunița asta? Este o coincidență care nu are sens. Cred că lucrurile stau așa: Geanina lucrează la o casă de pariuri, iubitul ei profită de faptul că știe anumite ponturi, o combină pe Geanina cu scopul de a face o ilegalitate. Suma câștigată la pariuri este mai mare decât suma dată pe mașină. Dar, ca să îi mulțumească pentru ilegalitatea pe care a făcut-o… ce zici? I-a oferit o mașină. Eu cred că lucrurile au stat cam așa, tu ce spui?”, a mai afirmat Radu Vâlcan, iar Geanina i-a răspuns afirmativ cu lacrimi în ochi: “Da”.

“Și atunci, dă-mi voie să te întreb, Geanina: Costas te-a iubit vreodată? Pentru că atunci când iubești un om nu-l pui în situația de a face lucruri ilegale.”, a concluzionat Radu Vâlcan. În secundele în care prezentatorul i-a subliniat adevărul crud în legătură cu sentimentele false ale lui Costas pentru ea, Geanina a avut lacrimi în ochi.

“Nu. (…). D-asta am renunțat și nu am mai făcut asta. Am rezolvat cu cei de acolo. (…). Am plătit o sumă de bani și gata… 15.000. (…). Eu cred că e penibil ceea ce face aici.”, a mai mărturisit Geanina.