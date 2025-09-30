Schimbări importante la Loteria Română! Jucătorii care ghicesc trei numere vor câștiga mai mulți bani

Loteria Română a anunțat o schimbare semnificativă, menită să crească atractivitatea celebrului joc și să aducă mai multă satisfacție jucătorilor. Micile câștiguri, adesea considerate doar o consolare, vor deveni acum mai consistente și mai motivante. Jucătorii care ghicesc trei numere vor câștiga mai mulți bani.

Românii pasionați de Loto 6/49 primesc vești bune: începând cu 5 octombrie 2025, valoarea premiului pentru cei care ghicesc numai trei numere va fi mai mare. Dacă până acum biletul norocos cu trei combinații câștigătoare aducea 30 de lei, de acum valoare acestuia aproape se dublează.

Jucătorii care ghicesc trei numere vor câștiga mai mulți bani

Categoria a IV-a a jocului Loto 6/49 este singura cu valoare fixă și presupune ghicirea a trei numere din cele șase extrase. Până acum, acest premiu era de 30 de lei, însă începând cu tragerile de pe 5 octombrie, valoarea lui urcă la 50 de lei. Decizia vine în întâmpinarea așteptărilor jucătorilor și pentru a crește atractivitatea jocului.

Loteria Română subliniază că modificarea este gândită pentru a răsplăti mai bine fidelitatea celor care joacă regulat, dar nu reușesc să prindă premiile mari. În contextul în care milioane de români își încearcă norocul săptămânal, orice câștig mai consistent încurajează participarea.

Următoarea rundă are loc joi, 2 octombrie, când Loteria Română organizează noi trageri pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La ultima extragere, din 28 septembrie, au fost acordate 35.296 de câștiguri, în valoare totală de peste 3,07 milioane de lei.

La tragerile 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 36,21 milioane de lei (peste 7,13 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,82 milioane de lei (peste 556.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 33,68 milioane de lei (peste 6,63 milioane de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 1 milion de lei (peste 197.300 de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste 109.500 de lei (peste 21.500 de euro).

Loto 6/49 rămâne cel mai popular joc de noroc din România. Regulile sunt simple: participanții aleg 6 numere dintr-un total de 49, iar premiile variază în funcție de câte combinații se potrivesc cu cele extrase.

Există patru categorii de câștiguri:

Categoria I – toate cele 6 numere extrase (marele premiu),

Categoria a II-a – 5 numere corecte,

Categoria a III-a – 4 numere corecte,

Categoria a IV-a – 3 numere corecte.

