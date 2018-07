Scriitoarea Rodica Nicoleta Ion își vinde cărțile ca să își cumpere un aparat auditiv

O scriitoare din Craiova și-a lansat, miercuri, trei volume de poezii, iar cu banii din vânzarea acestor cărți ar urma să își cumpere un aparat auditiv. (Console si accesorii gaming) Rodica Nicoleta Ion se luptă cu sărăcia, nu are un job și mai are și doi copii. Ea este diagnosticată cu hipoacuzie medie bilaterală.

Fără un loc de muncă şi suferindă, de peste 20 de ani, de diabet, Rodica Nicoleta Ion se salvează prin scris şi citit, rămase marile bucurii ale vieţii sale… (Reduceri mari la jocuri PC)

„Nu mă mai angajează nimeni. Am 50 de ani. Am probleme de sănătate şi am nevoie de bani să îmi cumpăr un aparat auditiv. Vreau să dau cărţile şi prietenilor şi dacă mă vor ajuta financiar le sunt profund recunoscătoare”, spune scriitoarea, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA.

„De la carte la carte, am strâns bănuţi ca să pot să o public pe următoarea”

A copilărit în satul Cornu, din comuna doljeană Orodel, fiind crescută de bunici, apoi a venit să înveţe la Craiova. Pasiunea pentru scris a apărut pe când era elevă la Şcoala generală nr. 21, „Gheorghe Ţiţeica”.

Când vorbeşte despre debutul în volum, ochii i se umplu de lacrimi: şi din cauza emoţiilor, dar mai cu seamă amintindu-şi de alt ajutor, nesperat, pe care l-a primit. „Un văr de-al meu, din Spania, m-a întrebat de ce nu public, pentru că scriu foarte frumos. I-am spus că situaţia financiară nu îmi permite. Era într-o zi de Rusalii când am primit telefon: nu mi-a venit să cred când mi-a spus că mi-a trimis suma de 10 milioane lei, bani cu care am reuşit să public prima dată în volum. Şi, de la carte la carte, am strâns bănuţi ca să pot să o public pe următoarea…”, povesteşte Rodica Nicoleta Ion. (CITEȘTE ȘI: POVESTEA TULBURĂTOARE A BĂIEȚELULUI DE 4 ANI PE CARE L-A ”ÎNFIAT” UN TAXIMETRIST)

Scriitoarea are nevoie urgentă de ajutor

Rodica Nicoleta Ion are nevoie urgentă de un aparat auditiv retroauricular, suferind de hipoacuzie medie bilaterală. Un astfel de dispozitiv medical i-a fost decontat de Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Dolj, iar pentru al doilea îi este necesară suma de 973,27 lei.

„Cu hipoacuzie bilaterală sunt diagnosticată demult, însă în ultimul timp am simţit că s-a accentuat, mai ales la urechea dreaptă. Deşi nu este foarte mare diferenţă – urechea dreaptă are 47 decibeli, cea stângă are 42, sub limita normalului. Îmi doresc să fie persoane care vor să mă ajute pentru obţinerea sumei, pentru că posibilităţile mele financiare sunt limitate…”, mai spune scriitoarea.