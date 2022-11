Scrisoarea virală pe care o femeie din SUA i-a transmis-o amantei soțului ei

Infidelitatea reprezintă una dintre problemele majore ce apar, tot mai des, în relațiile de cuplu. De exemplu, o femeie din Statele Unite ale Americii a dorit să îi dea amantei soțului ei o „lecție” dură. Soția înșelată i-a trimis o scrisoare ce s-a viralizat, rapid, făcând înconjurul internetului. Iată mai jos, în articol, ce i-a transmis.

O femeie din Statele Unite ale Americii a descoperit că partenerul său de viață o înșală. Pe rețelele de socializare, femeia a postat o scrisoare către Jennifer, amanta soțului ei, prin care a ținut să îi atragă atenția, prin șapte puncte foarte importante, de ce anume ar fi trebuit să țină cont. Scrisoarea a făcut înconjurul internetului și a atras multe reacții din partea altor femei. Este o scrisoare deschisă, ce i se adresează direct amantei soțului, și, prin care i se explică anumite lucruri.

„Mulţumesc, Jennifer, că ai lăsat urme pe pieptul soţului meu noaptea trecută. Nu, serios, chiar îţi mulţumesc. Nici nu îţi dai seama din ce coşmar ne-ai scos pe mine şi pe copiii mei. Vreau să te răsplătesc pentru serviciile tale şi ţi-l ofer cu drag pe soţul meu. Înainte să îţi accepţi premiul, te rog să ţii cont de următoarele reguli”, își începe femeia din SUA scrisoarea pe Facebook.

Femeia din SUA are 7 reguli pentru amanta soțului

Se pare că femeia are câteva reguli de care amanta ar trebui să țină cont, având în vedere faptul că se întâlnește cu soțul ei. Femeia din SUA și soțul infidel au împreună doi copii. Prima regulă este legată de susținerea financiară.

„1. Va trebui să îl susţii financiar. Spun asta pentru că avem doi copii împreună (dar ştiai asta deja), iar asta înseamnă că va trebui să renunţe la mare parte din câştigurile lui pentru a-i susţine aşa cum merită. Te rog să nu uiţi că, din moment ce în ultimii 11 ani mi-a cerut să stau acasă şi să cresc copii, va trebui să îmi plătească şi mie pensie alimentară. Uită, deci, de banii lui, deoarece vor fi ai mei”, continuă femeia din SUA.

Cea de-a doua regulă este legată de faptul că amanta ar trebui să îi „asigure” ținutele vestimentare, pentru că soția le-a „zburat” din căminul conjugal: „2. Trebuie să îi asiguri o garderobă nouă. Vezi tu, după ce a ieşit din duşul nostru (acum e al meu) azi dimineaţa, ud tot, i-am descoperit semnele dragostei tale. Fix în acel moment, o gaură neagră uriaşă a apărut în casa noastră şi i-a înghiţit toate hainele. În aceste condiţii, va veni la tine aproape aproape dezbrăcat (norocoaso). Partea bună este că îl poţi îmbrăca aşa cum vrei. Fă-ţi de cap şi cumpără-i o lesă sau o rochie drăguţă, dacă tot sunteţi la acest capitol”.

Femeia din SUA nu lasă „garda jos” și continuă să-i facă dezvăluiri amantei soțului

Femeia din SUA își continua scrisoarea pe internet, aducându-i amantei la cunoștință faptul că bărbatul va avea weekendurile pline, pentru că le va petrece alături de cei doi copii, iar viața intimă va fi mai „șubredă”.

”3. Va trebui să renunţi la el, în weekend. Acest timp trebuie pus deoparte, pentru ca el să-şi viziteze copiii. Din moment ce a recunoscut în faţa mai multor oameni că eşti doar ‘o beţivă toantă pe care a cunoscut-o într-o casă de toleranţă’, nu vei avea voie să participi la aceste vizite, pentru siguranţa copiilor mei. Doar ca să ştii, acesta este şi motivul pentru care el va avea dreptul la vizite limitate sau chiar supravegheate. Până la urmă, ce căuta într-o casă de toleranţă?

4. Nu veţi avea o viaţă sexuală normală. Da, ştiu că nu aţi făcut dragoste aseară. De când s-a rănit la spate acum 4 ani, bărbăţia lui nu mai funcţionează bine. Păcat pentru tine, deoarece până atunci, aveam parte de cel mai bun sex şi făceam dragoste tot timpul. Apropo, sper că ştii că această problemă nu poate fi rezolvată. Este o afecţiune a nervului, nu ai ce să faci!”, a continuat femeia.

E dispusă să își bage „coada” în relația lor

De asemenea, femeia e dispusă să se „amestece” în relația lor, încercând să le „mănânce” timpul pe care l-ar petrece împreună.

„5. Nu mi-l vei înapoia! Nu îl voi primi înapoi! A comis-o când te-a atins. Am fost o soţie bună şi avea parte de un lucru bun. Nu fi surprinsă dacă nu te ridici la nivelul meu, nu ai nicio şansă să o faci şi te va face să te simţi îngrozitor pentru asta.

6. Te va învinovăţi pentru aceste lucruri. Mi-a spus, cu lacrimi în ochi, că i-ai spus chicotind: sper că soţia ta va vedea asta. Nu ştiu dacă ai făcut aşa sau nu, nici nu-mi pasă. Cu toate acestea, dacă ai făcut-o, dorinţa ta s-a îndeplinit. Am văzut muşcăturile şi m-am enervat. Este atât de nervos că ai făcut acele comentarii, că atunci când l-am lovit, mi-a cerut scuze. Da, ştiu că violenţa nu rezolvă nimic şi până acum nu am lovit pe nimeni. Cu toate acestea, nu îmi pare rău că am făcut asta şi dacă aş putea da timpul înapoi, aş fi ţintit mai jos, nu peste faţă.

7. Nu îţi voi spune o nouă regulă, ci mai degrabă un avertisment prietenos. Voi încerca să iau cât mai mult din timpul vostru. Hobby-ul meu va fi să îl rănesc pe el şi pe tine şi să suferiţi, aşa cum suferă copiii mei acum. Te rog să ţii cont că va suporta, va accepta asta ani de zile cu zâmbetul pe buze. Am fost cu el 12 ani, îl ştiu mai bine. Da, acţiunile mele sunt justificate, în caz că te întrebai.

Aşa că îţi mulţumesc, Jennifer, beţiva toantă de la casa de toleranţă, care a lăsat semne pe pieptul soţului meu noaptea trecută, că mi-ai arătat că 12 ani de căsnicie şi doi copii nu au contat pentru tine. Te aplaud pentru un bărbat câştigat corect. Este al tău în totalitate”, a mai scris americanca.

Sursă foto: Pixabay