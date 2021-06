Oana Roman și Marius Elisei au făcut primul pas spre împăcare! La patru luni de la divorț, Marius avea să facă anunțul.

Au pus punct relației în urmă cu patru luni, atunci când au făcut anunțul care a luat prin surprindere showbiz-ul românesc. Oana Roman și Marius Elisei aveau, totuși, să păstreze legătura, de dragul fetiței pe care o au împreună. (CITEȘTE ȘI: OANA ROMAN, PRIMELE DECLARAȚII DUPĂ CE MARIUS ELISEI I-A FĂCUT O DECLARAȚIE DE DRAGOSTE: “LUCRURILE S-AU SCHIMBAT RADICAL”)

Se împacă Oana Roman cu Marius Elisei? ”Da, eu îmi doresc!”

Doar că acum, Marius Elisei se gândește la împăcarea cu Oana Roman. În acest sens, pasul făcut au fost mai multe vacanțe petrecute împreună. „La două, trei zile îi ofer flori, pentru că așa simt și pe lângă asta merită să… mă rog, e ok să oferi flori persoanei pentru care ai ceva. Da, am iubit-o și o iubesc pe Oana în continuare. I-am și spus asta. Nu am cum să uit o persoană sau să spun că nu iubesc o persoană după 8 ani. Pot să spun că da (n.r. – dacă e mult mai frumoasă relația lor după divorț). Este mult mai ok. Dar se poate și mai bine. Evident că, după o asemenea întâmplare, nu se poate regla totul peste noapte”, a declarat Marius Elisei, în cadrul unei emisiuni de televiziune. (NU RATA: MARIUS ELISEI, DECLARAȚIE DE DRAGOSTE ÎN VĂZUL LUMII PENTRU OANA ROMAN: “IUBIRE, FERICIRE ȘI FAMILIE” | FOTO)

Mai mult, Marius a dezvăluit că își dorește să se împace cu Oana. Doar că ea ar trebui să fie de acord. „Da, eu îmi doresc din toată inima. Acum, să vedem, nu știu. Eu sper că și ea, dar probabil că na, nu atât de repede, dar om vedea. Cred că în adâncul ei, da, își dorește, cred, bănuiesc. Probabil e prea… să nu ia o decizie prea pripită. Și probabil că mai analizează sau nu știu ce-și dorește, cum vrea să pună problema”, a mai spus el.