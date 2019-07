Se mărită Cristina ICH? Detaliul care a dat-o de gol pe Angelina Jolie de România în privința unei posibile căsătorii.

Cristina Ich și Alex Pițurcă ar urma să ajungă în fața ofițerului Stării Civile. Cea care i-a dat de gol a fost chiar sora vedetei, Gina. Aceasta a scris pe o rețea de socializare că mai sunt 15 zile până la un eveniment important, postare în care le-a dat tagg și Cristinei Ich și lui Alex Pițurcă. (CITEȘTE ȘI: SCANDAL DE PROPORȚII ÎNTRE CRISTINA ICH ȘI BIANCA POP: ”PROSTIA NU ARE LIMITE”)

Frumoasa moldoveancă, supranumită ”Angelina Jolie de România”, lesne de înțele de ce, ar fi însărcinată cu Alex Pițurcă, fiul lui Victor Pițurcă, fostul antrenor al naționalei de fotbal. Conform prietenilor celor doi, în mai puțin de două luni, Cristina Ich va aduce pe lume un băiețel.

Cristina Ich i-a făcut o declarație de iubire lui Alex Pițurcă în văzul lumii

Recent, Cristina Ich a făcut un gest de iubire. La un selfie postat de iubitul ei, Alex Pițurcă, în care apar amândoi, printre zecile de comentarii se numără și cel al brunetei sexy, care i-a vorbit despre sentimentele profunde pe care le are pentru el. “@piturca.alex i love you beyond words (n.r.: Alex Pițurcă, te iubesc dincolo de cuvinte)??” este comentariul lăsat de Cristina Ich la poza de album publicată de fiul fostului fotbalist Victor Pițurcă. (VEZI ȘI: CRISTINA ICH, “ACUZATĂ” DE FANI: “AI IMPLANT DE PĂR…”)

Cum povestea lor de dragoste nu a fost lipsită de situații delicate, admiratorii lor s-au bucurat să vadă fotografia cu ei. “Ai grijă de ea❤️”, “Doi oameni frumoși! Vă doresc tot binele din lume și mă bucur din suflet pentru voi! Ți-a dat Dumnezeu o femeie extraordinară, deșteaptă, cu simțul umorului foarte bine dezvoltat, superbă… aș putea scrie un roman despre @christina_ich!! Aveți grijă unul de altul, credeți doar în voi!! Toate cele bune ❤️❤️❤️???????❤️❤️❤️”, “Foarte drăguți!!! Să nu vă mai certați niciodată dacă vă iubiți!;))” sunt trei dintre comentariile lăsate de fanii cuplului.

Cine este Cristina ICH

Cristina ICH a devenit un adevărat fenomen, graţie frumuseţii ieşite din comun şi asemănării izbitoare cu celebra actriţă de la Hollywood Angelina Jolie. Într-un interviu, bruneta mărturisea că asemănarea între ea şi starul din SUA nu se datorează operaţiilor estetice, ci machiajului profesionist pe care îl poartă dinadins în fiecare pictorial pe care îl realizează.

Cristina ICH s-a făcut remarcată şi datorită stilului ei vestimentar, creionat după ultimele trenduri. Mereu o apariţie care atrage priviri admirative, superba brunetă are, în mod natural, mulți admiratori. În plus, este ex-partenera lui BRomania în filmulețele comice pe care comediantul le-a realizat în trecut.