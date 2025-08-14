Acasă » Știri » Se spune sau nu ‘La mulți ani!’ de Adormirea Maicii Domnului, pe 15 august?

Se spune sau nu ‘La mulți ani!’ de Adormirea Maicii Domnului, pe 15 august?

14/08/2025
Se spune sau nu 'La mulți ani!' de Adormirea Maicii Domnului /Foto: Social media

Ziua de 15 august aduce una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin-ortodox, marcată cu cruce roșie și celebrată în toată țara. Este ziua Adormirii Maicii Domnului, cunoscută și ca Sfânta Maria Mare. Însă, în fiecare an, această sărbătoare aduce și numeroase polemici printre români. Iar întrebarea care apare de fiecare dată este dacă se spune sau nu „La mulți ani!” celor care poartă numele Fecioarei sau derivate.

Peste tot în țară, milioane de români poartă numele Maria sau derivate, iar în fiecare an, pe 15 august, prietenii, rudele și colegii se întreabă dacă este momentul potrivit pentru urări. Dacă în unele zone tradiția spune clar că nu se sărbătorește onomastica, în altele oamenii pregătesc cadouri și mesaje încă de la primele ore ale dimineții.

Adormirea Maicii Domnului marchează, conform tradiției creștine, trecerea în neființă a Fecioarei Maria. Spre deosebire de alți sfinți, care sunt prăznuiți la data morții lor ca zi de bucurie și împlinire spirituală, Maica Domnului este prezentă în calendar cu două momente importante: 8 septembrie – Nașterea Maicii Domnului, și 15 august – Adormirea Maicii Domnului.

Tocmai acest detaliu creează confuzia. În timp ce 8 septembrie este considerată, în mod tradițional, momentul potrivit pentru urări și sărbătorirea onomasticii, 15 august este, în esență, o zi de pomenire. În unele regiuni, mai ales în Moldova, tradiția este strictă: nu se spune „La mulți ani!”, ci se aprind lumânări și se aduc flori în memoria celor trecuți la cele veșnice.

Pe de altă parte, există și credincioși care consideră că, fiind o zi dedicată celei mai iubite sfinte din creștinism, orice gând bun este binevenit, iar urările sunt o formă de cinstire.

Astfel, răspunsul la întrebarea „Se spune sau nu La mulți ani?” depinde în mare măsură de tradiția locului și de convingerile fiecăruia. Biserica subliniază caracterul solemn al zilei de 15 august, însă mulți aleg să transforme momentul și într-o ocazie de a transmite gânduri bune celor dragi.

Statisticile arată că peste 2 milioane de români poartă numele Maria sau derivate ale acestuia. În rândul bărbaților, cel mai frecvent este Marian – aproximativ 318.846 de persoane, iar în rândul femeilor, Maria rămâne lider detașat, cu 1.475.575 de purtătoare.

Printre numele de femei sărbătorite se numără: Marina, Mariana, Marinela, Marieta, Mirabela, Mari, Meri, Maricica, Marița, Marusia, Măriuca, Mia, Mioara, iar în rândul bărbaților: Marian, Marin, Marinică, Marinel, Marinuș.

