Sebastian Chitoșcă, dezvăluiri surprinzătoare despre fetele de la Survivor: „Noi proști ca ne-am dus”

Sebastian Chitoșcă, ultimul Faimos care a părăsit Survivor România, a vorbit despre conflictele deschise care au avut loc în cadrul competiției.

Mai precis, fostul concurent a spus adevărul despre strategiile din echipa Faimoșilor, dar și despre relația pe care a avut-o, de fapt, cu Elena Marin și Maria. Sebastian spune că de multe ori lăsa de la el, ca să nu se nască o nouă discuție aprinsă cu dansatoarea.

„Noi ni le spuneam foarte frumos și deodată discuția degenera foarte mult și nu aveai cum să discuți altfel pentru că te aducea într-o stare în care totul era amplificat.

Atunci când cineva crede că ai ceva cu el, și dacă are mai mult în cană, crede că are mai puțin. Discutăm că doi oameni și apoi își activă modul drama, un mod care nu înțelegeam de unde vine.

Am început să ne dăm seama de felul ei de a fi și am lăsat de la noi. La un moment dat era totul bie, dar pe ultima sută de metri ne-am arătat și ne-am spus iar supărările. De multe ori, fără nicio glumă, cine împărțea hrană îi dădea Elenei puțin mai mult că să nu creăm o discuție”, a declarat Sebastian pentru Wowbiz.

Fetele ar fi refuzat contactul cu băieții

Totodată, Faimosul a mai spus și că, deși a încercat să facă „pace” cu ele, fetele refuzau mereu, considerând orice atitudine, fie ea pozitivă sau negativă, nepotrivită.

„Noi mereu am încercat, când am avut o discuție cu oricare, știam că nu trebuie să ridicăm tonul puțin mai sus. Noi ridicăm tonul după 15-20 de minute de discuție. Eu nu am auzit-o pe Elena să spună că a greșit și ea puțin, ea doar spunea „minți”.

Nu pot să știu ce era în sufletul lor (n.r.- al Elenei și al Mariei), dacă au luat calea asta a dramei, dar a recunoscut Maria că ar vrea să o ajute pe Elena, că i-ar mai lăsă puncte. Cât vezi doi oameni apropiați și unul spune că ar vrea să câștige celălalt competiția și să o ajute, să îi dea două puncte măcar…

În majoritatea timpului ele refuzau contactul cu noi. În ultima zi de competiție am avut și meci internațional. Am vorbit cu Zanni să mergem la fete, să fim uniți. S-a dus Zanni, oarecum să le ridice și lor vibe-ul, să le ridice starea de spirit, și apoi a început.

Dacă venim să vorbim serios, e o problema, dacă venim cu un vibe distractiv, e o problema. Noi proști că ne-am dus. (…) Fetele erau foarte bine în timpul liber, se comportau normal când găteam, când stăteam împreună.

Apoi când se gândeau că ar putea părăsi competiția, apăsau accelerația. Noi doar ne-am spus argumentele. Dacă vorbeai cu Elena un subiect din 25 iunie, îi spuneai ce ai făcut, ea îți spunea ce ai făcut în 2 februarie”, a mai spus fostul concurent de la Survivor România.

