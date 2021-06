Sebastian Chitoșcă, primele declarații după ce a fost eliminat de la Survivor România 2021. “Îmi vine să plâng de nervi. Lăsați-mă să...”

Sebastian Chitoșcă a fost eliminat de la Survivor România 2021, iar după ce a ajuns în camera de hotel a făcut și primele declarații. “Faimosul” a recunoscut că regretă enorm că experiența din Republica Dominicană s-a încheiat pentru el, mulțumindu-le, totodată, celor care l-au susținut.

Sebastian Chitoșcă a fost eliminat din cadrul show-ului pe baza votului primit din partea publicului. “Faimosul” este foarte supărat că nu a ajuns la individuale și în mare finală și promite că după ce va vorbi cu familia, va oferi mai multe detalii despre experiența pe care a trăit-o la Survivor România 2021.

“Wow! Nu îmi vine să cred! Am telefon în mână. Îmi pare foarte rău că experiența Survivor s-a încheiat pentru mine în această seară. Vă mulțumesc din suflet pentru susținerea voastră, vă iubesc mult. Lăsați-mi puțin timp să vorbesc cu familia, să vorbesc cu oamenii dragi și vă promit că în scurt timp o să ținem legătura. Evident că o să vă povestesc mai multe despre această experiență. Îmi pare foarte rău că nu am ajuns la individuale și la finală. Dacă treceam de această săptămână eram acolo și sunt ferm convins că nu vă dezamăgeam. Am foarte mari emoții, nu știu ce să vă mai spun. Îmi vine să plâng de nervi”, a spus Sebastian Chitoșcă, la Instastory.

De asemenea, “Faimosul” le-a mulțumit fanilor care l-au susținut pe durata concursului. “Cea mai frumoasă și puternică aventură din viața mea a luat sfârșit. Vă mulțumesc din suflet pentru toată susținerea voastră. În cel mai scurt timp voi face un live dedicat vouă. Va iubesc”, a precizat Sebastian Chitoșcă.

Sebastian Chitoșcă a simțit că va fi eliminat de la Survivor România 2021

În ediția din 28 iunie, Sebastian Chitoșcă și Elena Marin au fost nominalizați pentru eliminare din echipa “Faimoșilor”. Fostul fotbalist a declarat că a simțit că va părăsi emisiunea.

“Știam, am presimțit că se va întâmpla lucrul ăsta. Le-am spus tuturor că simt că voi pleca acasă. Mă bucur că am ajuns până aici, simt că am dus steagul Faimoșilor la nivel înalt contra unor Războinici. Simt că mi-am îndeplinit multe obiective de când am intrat în această competiție și până acum. Îmi pare rău că nu am avut ocazia să mă lupt cu unul din echipa mea, Zanni. Chiar voiam să-mi testez abilitățile sportive cu un artist care are inimă de sportiv și ăsta a fost singurul obiectiv pe care nu mi l-am îndeplinit aici…”, a mai declarat Sebastian Chitoșcă.