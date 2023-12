Secretele erotice ale Ramonei Bădescu, artista înscrisă recent în AUR: „Mi-e imposibil să compar bărbații din Italia și România”

Ramona Bădescu (55 de ani) trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Fabio Cali (53 de ani), un prosper om de afaceri din Italia. Până să-și cunoască sufletul pereche, artista a trecut prin brațele multor bărbați, însă un lucru este cert: îi este imposibil să compare bărbații din Italia cu cei din România. Care este, de fapt, secretul din spatele relațiilor sale amoroase din trecut.

Se poate spune că Ramona Bădescu este o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Are o carieră în plină ascensiune, este iubită și are o familie fericită. Actrița trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Fabio Cali, un bancher din Italia, alături de care are și un băiețel, Ignacio (3 ani).

Cei doi s-au cunoscut la un eveniment privat și s-au reîntâlnit după două zile. Deși la început nu a sperat că va avea o relțaie atât de serioasă cu bancherul italian, Ramona Bădescu a mărturisit că a avut parte de o cucerire lentă și foarte determinată.

„Ne-am cunoscut la un eveniment și ne-am reîntâlnit întâmplător după două zile. Are un caracter puternic, e o persoană determinată, un Săgetător ca și mine și un tată minunat. Nu credeam că o să fim unul în viața celuilalt. A fost o cucerire lentă, dar foarte determinată. M-a cucerit și continuă să mă cucerească în fiecare zi. Am discutat despre căsătorie, este în programul nostru”, Ramona, pentru Unica.

Citește și: RAMONA BĂDESCU S-A „DEZBRĂCAT” DE SECRETE! CE FACE ACTRIȚA PENTRU A SE MENȚINE ÎN FORMĂ LA 54 DE ANI

Ce spune Ramona Bădescu despre bărbații din Italia și România

Până să se așeze la casa ei, Ramona Bădescu a avut de trecut mai multe teste. De departe cele mai provocatoare experiențe au fost cele legate de bărbați. Deși mulți sunt de părere că actrița ar putea avea orice își dorește, se pare că realitatea este cu totul alta. Vedeta s-a împărțit tot timpul între Românai și Italia, însă a recunoscut că, cel puțin pe plan sentimental, nu poate face o comparație între bărbații italieni și cei români. Motivul este simplu: nu a avut niciodată un iubit român.

”Mi-e imposibil să compar pentru că nu am avut niciodată o relaţie cu un român, dar pot să spun despre italieni că sunt oameni sufletişti, generoşi şi pasionali. Eu am avut puţini bărbaţi şi buni. Îi pot număra pe degete. Nu am avut nici o aventură de noapte în toată viaţa mea. Nu mă dau uşor unui bărbat. Îmi place când un mascul se luptă pentru mine. După ce munceşte 2-3 luni, prima noapte va fi cu siguranţă una cu efecte speciale”, spunea Ramona Bădescu în urmă cu ceva timp, pentru Libertatea.

Recent, Ramona Bădescu a împlinit 33 de ani de când trăiește în Italia, la Roma, și a declarat că este complet fascinată de cum femeile sunt tratatea în societatea etalienească. Încă există categoria bărbaților atenți, gentili, curtenitori, cei care își manifestă respectul pentru femei chiar și prin gesturi mici.