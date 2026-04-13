Secretul cartofilor perfecți la air fryer a fost aflat. Ce trebuie să pui peste ei înainte de coacere

Cartofii sunt alimente de bază pentru români. De fiecare dată se prepară în diverse metode. Fie că îi faci la cuptor, la tigaie sau sub formă de piure sunt printre cele mai gustoase și iubite preparate. În ultimii ani, a apărut o nouă metodă care vine în ajutorul gospodinelor: la air fryer.

Tot mai mulți oameni și-au achiziționat un air fryer și asta pentru că este de mare ajutor în bucătărie. În ele se pot găti diverse preparate delicioase și sănătoase, mai ales că nu se folosește ulei. Este alegerea perfectă pentru persoanele care vor să reducă grăsimile din mâncare. În plus, se pot face foarte ușor cartofii prăjiți, un preparat iubit de mulți.

Cartofi gustoși la air fryer

Chiar dacă este simplu să faci cartofi la air fryer pentru că doar îi condimentezi și îi pui în aparat și se fac rapid, există o rețetă pe care dacă o încerci o dată nu ai cum să mai faci altfel cartofii. De cele mai multe ori, cu ajutorul air fryer-ului pot ieși mult mai gustoși cartofii decât clasic la tigaie. Cu toate acestea, există un ingredient care nu îi face doar mai delicioși, ci și culoarea va fi mai aurie, iar pe interior vor fi mai moi și pe exterior mai crocanți.

Gospodinele folosesc diverse ingrediente pentru a face cei mai buni cartofi prăjiți. Totuși, experții în bucătărie explică că cel mai potrivit mod de a-i face perfecți este simplitatea, cel puțin atunci când îi preparăm la air freyer, mai concret să folosim un ingredient banal, fără să punem prea multe condimente sau să apelăm la trucuri complicate. Aceștia spun că ingredientul minune este amidonul de porumb.

Ingredientul perfect pentru cartofi gustoși la air fryer

Amidonul ajută la un aspect mai apetisant și un gust mult mai bun. Pe cartofi trebuie pus amidon de porumb, iar apoi introduși în aparat. De asemenea, pentru un gust mai complex se pot adăuga și alte ingrediente. De exemplu, un alt ingredient perfect este boia, un praf de sare sau chiar de usturoi. Pe lângă astea, se pot pune și alte condimente preferate.

