Secretul perucilor lui Benone Sinulescu. Le-a purtat o viaţă întreagă, dar la bătrâneţe le-a incendiat

Benone Sinulescu, unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți de muzică populară, s-a stins din viață la vârsta de 84 de ani, din cauza unor probleme grave de sănătate.

Artistul a fost extrem de iubit de public, acesta având o carieră lungă și înfloritoare. Mai mult decât atât, interpretul a cochetat și cu etno-dance după anii ’90, ceea ce l-a făcut iubit și cunoscut și de către o parte la public la care se ajungea mai greu: tinerii.

Dacă înainte de Revoluție, Benone Sinulescu era extrem de strict cu felul în care arăta, insistând pe… podoaba capilară, după ’89, artistul s-a relaxat și a ieșit în fața publicului așa cum era, fără să mai poarte… peruci.

Regretatul solist nu dorea să vorbească despre pierderea podoabei capilare, de aici și obiceiul de a purta în tinerețe peruci când ieșea în lume.

Fie că era vorba de un concert sau de un spectacol, cântărețul nu pleca de acasă fără acest accesoriu la care a renunțat în cele din urmă. Și pentru că foarte multă lume se întreabă ce a făcut Benone Sinulescu cu perucile sale celebre, ei bine, acesta a renunțat la o parte din ele.

Ce s-a întâmplat cu perucile lui Benone Sinulescu

Cântărețul a mărturisit că le-a dat foc, în ciuda faptului că l-au costat o mică avere. Din fericire, câteva au rămas în casa sa. Colecția generoasă din tinerețe se rezumă acum la numai 20.

Perucile regretatului Benone Sinulescu sunt păstrate la casa părintească din Siriu,j udețul Buzău, un loc sigur pe care solistul și l-ar fi dorit să devină casă memorială după moartea sa.

„Unele dintre ele, care mi s-au părut mai deteriorate, le-am dat foc, mai am unele, cred că am mai rămas cu 20. Perucile erau un supliciu pentru mine, din cauza transpiraţiei ieşeam din sălile de spectacol ca un şobolan. Acum, când mă uit în urmă, mă gândesc cât de țăcănit am fost că le-am purtat. Am cheltuit o avere pe peruci. Nu cred că aș mai purta peruci. Când am început să mă rad în cap, am lansat o modă. Unii se rad acum chiar dacă au păr”, spunea în urmă cu ceva vreme cântărețul pentru .

Benone Sinulescu a renunțat treptat la purtarea perucilor după căderea comunismului. Revoluția din decembrie 1989 l-a făcut să vadă lucrurile complet diferit.

Benone Sinulescu avea testamentul făcut încă din 2014

De precizat că Benone Sinulescu își făcuse testamentul încă de acum șapte ani. În urmă cu ceva timp, artistul declara că toate avuțiile lui vor ajunge la soția lui, pe care o iubește mult și are încredere în ea.

“Eu şi soţia mea avem reciprocitate… Dacă mor eu, totul îi rămâne ei… Şi drepturile de autor, casele din Bucureşti, Buzău şi de lângă Arad, banii, toată averea noastră. Şi invers… Doar că soţia mea, fiind inginer chimist, nu are drepturi de autor.

În acest sens, am făcut deja testamentul la notariat. Am preferat să fie ceva gândit din vreme. Drepturile de autor nu le vom lăsa de izbelişte. După ce niciunul dintre noi nu va mai trăi, avem nepoţi. Şi eu, şi nevastă-mea avem familii mari”, declara în 2014, Benone Sinulescu.

Sursa foto: Arhiva Cancan