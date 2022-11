Chiar și după ce divorțul a fost pronunțat, Claudia Pătrășcanu susține că nu își poate găsi liniștea, deoarece Gabi Bădălău ar urmări-o peste tot. Aceste detalii au ieșit la iveală, după ce artista și fostul partener ei soț au ajuns, la începutul lunii noiembrie, în sala de judecată, pentru a se stabili custodia celor doi copii. Iată detaliile mai jos, în articol.

Claudia Pătrășcanu nu are liniște, după ce s-a pronunțat divorțul de Gabi Bădălău. După ce foștii parteneri au ajuns în sala de judecată, la începutul lunii noiembrie, în vederea stabilirii custodiei celor doi copii pe care îi au împreună, Claudia Pătrășcanu a făcut o serie de mărturisiri incredibile legate de situația în care se află. Artista susține faptul că ar fi terorizată continuu de fostul ei partener, Gabi Bădălău, motiv pentru care familia ei nu își poate găsi liniștea.

Claudia Pătrășcanu a mărturisit faptul că ar fi urmărită în permanență de fostul soț. Zilnic, pe urmele artistei s-ar afla două mașini din care ar fi supravegheată la fiecare pas pe care îl face. Instanța a stabilit ca domiciliul celor doi copii să fie la ea, iar acest lucru pare să îl fi înfuriat pe Gabi Bădălău. Urmăririle ar fi început încă dinainte să fie pronunțat divorțul între cei doi, însă, nu își poate explica de ce continuă.

„ Nu cred că se va ajunge la un numitor comun. Având în vedere că am divorțat, sunt urmărită încontinuu. Încontinuu sunt urmărită, din timpul procesului am fost urmărită, dar am zis că urmărește să vadă ce fac, cum fac. N-am înțeles nici acum. Da, ies cu două mașini după mine zilnic de câteva luni bune”, a spus Claudia Pătrășcanu.

Claudia Pătrășcanu: ”Îmi oferă coșmar și mie, și copiilor”

Deși pentru mult timp nu și-a dorit să expună această problemă, Claudia Pătrășcanu și-a luat inima în dinți și a preferat să se destăinuie. Artista i-a explicat fostului soț să înceteze cu gesturile respective. Însă, se pare că bărbatul nu i-ar fi ascultat rugămințile, potrivit declarațiilor făcute de Claudia Pătrășcanu: „Nu-mi explic de ce în continuare îmi oferă coșmar și mie, și copiilor. Nu pot linișită să merg cu ei undeva, că hop, unul după mine. Pe autostradă la fel, n-am voie să muncesc, n-am voie să fac nimic. N-am voie să muncesc pentru copii, n-am voie să-mi văd de viața mea, să fiu fericită, n-am voie să fiu cu nimeni, n-am voie să fac nimic din punctul lui de vedere. Nu-mi explic de ce trimite două mașini după mine”.

Mai mult decât atât, Claudia Pătrășcanu îl acuză pe fostul soț că i-a adus unul dintre copii bolnav, acasă, și susține despre el că este „omul strategiilor”.

„Omul acesta n-a făcut decât să mă denigreze, să-mi facă viața un calvar și să mă chinuie ca pe hoții de cai. (…) Mi l-a adus pe Gabriel bolnav, acum în acest weekend și n-a fost în stare să cheme un doctor de familie sau medicul pediatru să-l consulte. N-a putut să respire toată noaptea, am stat lângă el și l-am păzit”, a mai spus artista pentru Spynews.

De asemenea, Claudia Pătrășcanu a mai susținut faptul că fostul partener a mai „gafat” și în noaptea în care a sunat-o și i-a spus că nu știe unde sunt copiii: „N-aș spunea spune despre el că a fost lucid în momentul în care m-a sunat la 11 noaptea, că nu mai știe ce a făcut cu copiii. Copiii erau deja lângă mine în pat. Gabi nu știe exact ce scoate pe gură și ce vorbește, pentru că el are dezechilibrări de comportament, iar comportamentul lui se datorează anumitor factori și, știe și el și nu vreau să dezvolt”.

