Şefii de la Antena 1, schimbări drastice la Insula Iubirii: refac totul de la zero! Dezvăluiri incredibile direct din culise: “Nu mai este nimic din ce era”

Noul sezon Insula Iubirii se anunță unul incendiar, cu provocări pentru concurenți și ispite care de care mai incitante, gata să testeze fidelitatea participanților. Una dintre cele mai apreciate foste ispite, care a rămas în istoria show-ului, face dezvăluiri bombă despre noua ediție a emisiunii din Thailanda. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, frumoasa blondină a disecat câteva dintre ispitele feminine care își vor etala talentul în arta seducției, dar ne-a spus și un nume nou, care s-ar putea să facă senzație în cardul reality show-ului. Având în vedere că șefii Antenelor au decis să schimbe în totalitate echipa de producție, cel mai probabil și în acest nou sezon vom vedea mici diferențe față de anii trecuți.

Atunci când vorbim de Insula Iubirii, automat ne fuge mintea la ispitele care au făcut senzație în edițiile trecute. Printre acestea, la loc de cinste, se află și Nicoleta Dragne, ispita care i-a pus pe jar pe concurenți, dar care a avut și mare lipici la public. Fiind expertă în ale ispititului, vedeta a dat din casă totul despre noile ispite, care, de altfel, nu sunt străine cu formatul. Se pare că pe listă ar fi și Livia Marinescu, care a mai participat în cel de-al 7-lea sezon al emisiunii.

Cel mai probabil, abordarea fiecărei domnișoare va fi diferită și se va mula și pe dorințele concurenților, însă Nicoleta Dragne are mare încredere în Oana Monea, deoarece au stiluri similare, sunt mai liniștite și au o altă manieră de a interacționa cu bărbații. De curând, CANCAN.RO vă dezvăluia și cum ademenește Antena 1 participanții pe la emisiuni și cu cât sunt remunerați (VEZI AICI DETALII).

Nicoleta spune, însă, că cea mai importantă a fost experiența în sine și chiar a povestit cât de mult a schimbat-o participarea la Insula Iubirii. A făcut-o să își gestioneze mai bine emoțiile și să aibă mai multă încrederea în ea.

Nicoleta Dragne face dezvăluiri din noul sezon de la Insula Iubirii

Blondina spune că nu știe cum lucrează noua echipă, deoarece producția s-a schimbat în totalitate, însă a observat că sunt mici diferențe față de sezoanele din anii trecuți. Pe de altă parte, a vorbit și despre noile ispite feminine, Naba și Oana Monea, cărora se pare că li se va alătura și Livia Marinescu.

„Am văzut că va fi și Naba ispită în noul sezon, eu o cunosc, dar nu în această postură. O știu și pe Oana Monea, a mai fost, s-a descurcat ok. Cred că va fi și Livia, care a mai fost la Insulă. Oana Monea e mai pe stilul meu, așa cum am fost și eu în cadrul show-ului, mai liniștită, ea are și o carieră. Ca ispită, trebuie să fii naturală, acolo interacțiunea este de la om la om, ăsta e secretul.

Concurentul trebuie să vadă omul, nu ispita, altfel va fi pus în gardă. Eu am fost naturală, de asta am și prins la public și la concurenți. Acolo e important să te pliezi pe nevoile unui anumit concurent. Poți să fii tu cea mai mișto femeie, cea mai frumoasă, cea mai sexy și deșteaptă, dacă în sezonul ala sunt concurenți care sunt atrași de un anumit gen de femeie, nici nu te vede.

Producătorii schimbă câte ceva de la sezon la sezon, altfel ne-am plictisi, trebuie să fie mereu ceva nou. E același format, merg pe aceeași linie, dar producția s-a schimbat în totalitate, față de oamenii cu care am lucrat eu, în trecut.

Nu mai este nimic din ce era atunci, nici persoanele care fac contractele, nici producătorii, s-a schimbat totul de la zero, nu știu cum lucrează ei acum. Dacă mi s-ar propune, aș accepta să merg din nou, ca ispită. Bine, în condițiile mele, pentru că eu nu sunt genul care să danseze la bară, sau să facă ce am mai văzut în sezonul trecut, e prea mult, eu nu aș putea să fac așa ceva, pentru că nu-mi stă în fire”, a declarat Nicoleta Dragne pentru CANCAN.RO.

„Am crezut că leșin de emoție, nu o să uit niciodată”

Fosta ispită a povestit cât de mult s-a schimbat în ultimii ani, dar și ce sentimente au încercat-o în momentul în care a pășit pentru prima dată pe platourile de filmare. Emisiunea a ajutat-o să nu mai fie atât de emotivă și să scape de sentimentele de nesiguranță.

„Acolo nu prea sunt reguli, iar oamenii au impresia uneori că este regizat, este un reality show, fiecare face ce simte, nu îți spune nimeni ce să faci, totul decurge natural. Dacă mi s-ar propune, aș accepta să merg din nou, ca ispită. Pentru mine a fost o emisiune care mi-a schimbat viața, în sensul că experiențele pe care le-am trăit acolo m-au schimbat ca om.

Spre exemplu, eu sunt o fire emotivă, chiar dacă nu se vede, sunt rușinoasă. Datorită Insulei, asta s-a mai schimbat. Nu o să uit niciodată, atunci când au venit și ne-au prezentat concurenții, era să leșin, nu s-a văzut pe camere. Eram toată transpirată, fleașcă, am crezut că leșin de emoție, atât de emotivă eram. Iar participarea la emisiune m-a învățat cum să-mi gestionez emoțiile”, a mai spus fosta ispită.

