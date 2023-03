Selly a spus adevărul! Cât cheltuie, de fapt, creatorul de conținut în fiecare lună: „Încerc să fiu cumpătat”

Selly a vorbit cu sinceritate despre sumele de bani pe care obișnuiește să le cheltuie în fiecare lună. Creatorul de conținut de pe YouTube nu s-a sfiit să recunoască pe ce risipește banii în mod normal.

Recent, Andrei Șelaru a fost invitat în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, unde a răspuns fără teamă la toate curiozitățile pe care moderatoarea le avea. Tânărul nu s-a lăsat intimidat de femeia din fața lui, explicându-i, printre multe altele, care sunt cheltuielile pe care le are în fiecare lună.

Câți bani „sparge” Selly lunar

Nu mai este niciun secret faptul că Selly este unul dintre tinerii din ziua de azi care se bucură de un stil de viață destul de bun, asta după ce a muncit de la o vârstă fragedă pentru a-și câștiga proprii săi bani. Dacă înainte cheltuielile sale erau destul de mici, acum Andrei Șelaru poate „sparge” chiar și 20.000 de euro pe lună.

„Pe plan personal, excluzând cheltuieli de producție, costurile pe care le au firmele mele, cred că între 10.000 și 20.000 de euro pe lună. N-aș ști să spun o sumă exactă.

Cu siguranță mult, însă sunt sume pe care mi le permit și încerc să fiu pe cât posibil cumpătat. Poate nu pare după sume, însă în momentul în care te obișnuiești cu un anumit stil de viață, tinzi să îl menții și banii se cheltuie mai ușor decât ai crede”, a explicat Selly.

Pe ce cheltuie Selly banii

Deși mulți consideră că Andrei Șelaru este un tânăr care are obiceiul de a cheltui zecile de mii de euro fără să țină cont de nimic, acest lucru nu este adevărat, susține chiar el. Selly investește, printre multe altele, în vacanțele rare în care pleacă alături de partenera sa de viață.

„Cheltui bani pe mâncare, pe chirie, pe vacanțe, pe transport, pe benzină. Am o viață destul de plictisitoare dacă cineva ar fi să urmărească ce fac într-o zi, nu s-ar gândi că aș cheltui sume atât de mari de bani. Am puține vacanțe pe an, însă costurile astea se adună”, a declarat Selly, în cadrul emisiunii difuzate la Kanal D, potrivit WOWbiz.ro.