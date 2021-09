Selly, liderul trupei 5GANG, are foarte mulți admiratori, iar asta se vede și pe rețelele sale de socializare, unde este urmărit de peste 1,7 milioane de fani. Autoproclamat „cel mai mare VIP”, așa cum reiese din piesa cu același nume, tânărul se comportă ca atare. Iată cum l-au surprins paparazzii CANCAN.RO pe Andrei Șelaru, alias Selly, în nordul Capitalei.

În ciuda faptului că proiectul muzical 5Gang a luat sfârșit, fanii au rămas alături de idolul lor, Selly. La fel ca orice tânăr de 20 de ani, Andrei Șelaru mai face și greșeli, iar, la capitolul șoferie, trebuie să recunoaștem că a bifat câteva! După ce a avut permisul suspendat o scurtă perioadă de timp, Selly a revenit însă la volanul bolidului său de lux și se arăta mai fericit ca niciodată.

Paparazzii CANCAN.RO au imortalizat momentul în care liderul 5GANG a ieșit din localul în care lua masa, pentru a-și parca mai bine Mercedes-ul CLS pe care îl conduce. La loc de cinste, fix în fața localului din cartierul Primăverii, lui Selly i-a reușit o parcare ca la carte! Totuși, episodul care pentru majoritatea tinerilor este unul pe care nici nu îl bagă în seamă s-a dovedit a fi o adevărată „aventură” pentru el.

Selly, „luat cu asalt” de un fan în plină zi

Când credea că poate răsufla ușurat, Andrei „Selly” Șelaru a fost luat cu asalt de un copil care a venit în goană către vedeta lui preferată. La scurt timp, și-a făcut apariția și mama micuțului, care s-a arătat bucuroasă să își fotografieze băiețelul alături de liderul trupei 5GANG. Cei doi au stat de vorbă minute în șir, iar Selly a zâmbit tot timpul, semn că face parte din categoria vedetelor pe care nu le deranjează să fie abordate de fani.

Chiar dacă băiețelul era emoționat, nu s-a pierdut cu firea și a cerut ceea ce și-a dorit, misiunea fiind încheiată cu succes. Ulterior, artistul a revenit în localul în care lua masa de prânz, iar copilul a rămas împietrit. Și-a privit idolul până când s-a așezat și, mai apoi, și-a văzut de drum, fericit că l-a întâlnit.

Trupa 5GANG se desparte. Andrei Șelaru a făcut anunțul

„Selly” a anunțat că trupa 5GANG a fost proiectul lui de suflet, dar va lua sfârșit. Ultimul lor concert a avut loc pe 19 septembrie, însă membrii trupei vor lansa un film în preajma sărbătorilor de iarnă. Au decis să încheie proiectul 5GANG pentru a dezvolta proiectele personale, dar Selly, Gami, Dia, Mădălin și Pain, care are probleme de sănătate, au confirmat că vor păstra legătura.

”Proiectul 5GANG va lua sfârșit la finalul acestui an. Ultimul concert îl vom avea pe 19 septembrie și ultimul mare proiect al nostru va fi filmul care va ieși în decembrie și pe care sper să îl vedeți cu toții. A fost un proiect senzațional pe care l-am făcut alături de niște prieteni extraordinari.

Pentru noi a fost superb să vă avem alături, a fost superb să știm că am pornit din nimic și am reușit să construim treaba asta. Vă iubim pe toți, sunteți extraordinari și vreau să vă spun că ne vedem la film, în decembrie.

Gândiți-vă că am început acum 4 ani de zile. Gami avea doar 14 ani, eu aveam 16 ani. Am crescut, am evoluat și ne dorim să facem și alte lucruri. Considerăm că am făcut tot ce se putea face cu proiectul ăsta. Am doborât atâtea recorduri, am scos atâtea piese și chiar nu vrem să îl forțăm mai mult decât este cazul. Am făcut-o cât timp ne-am regăsit în treaba asta și cât timp ne-a venit natural”, a transmis Selly.