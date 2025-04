Selly, decizie de ULTIMĂ ORĂ! Ce artist celebru nu va mai urca pe scena Beach, Please! în 2025

Beach, Please! se apropie, iar fanii sunt nerăbdători să afle lista artiștilor internaționali care vor fi pe scenă. Până în prezent au fost anunțați doi dintre headlinerii de anul acesta: Young Thug și Lil Baby. Ei bine, după ce oamenii s-au arătat nemulțumiți de venirea unui nume greu din industria muzicală internațională, Selly a anunțat că a renunțat la acest artist. Despre cine este vorba?

Festivalul fenomen de pe litoralul românesc, Beach, Please!, a ridicat ștafeta la cel mai înalt nivel. Nume mari printre care Ken Carson, Lil Tjay, Ferg și Swae Lee au fost anunțate pentru line-up. În ceea ce privește headlinerii, doar doi dintre aceștia sunt cunoscuți în acest moment și fix când era gata să îl anunțe pe al treilea, Selly a dat bomba: a renunțat la el!

După ce doi dintre headlineri au fost anunțați, oamenii au început să preconizeze numele artistului care ar fi trebuit să fie al treilea headliner. Mai exact, este vorba despre Chris Brown. Se pare că fanii au intuit că acesta ar urma să fie următorul artist anunțat, doar că reacțiile nu au fost deloc pozitive, dimpotrivă. Complet nemulțumiți de această posibilitate, o mare parte din ei nici nu au vrut să audă de acest nume greu, de altfel, din industria internațională.

Coincidența apare acum: după această avalanșă de nemulțumire legată de o posibilă venire a lui Chris Brown, Selly a anunțat că a rupt colaborarea cu un headliner din cauză că publicul nu și-l dorește. Însă, dacă este vorba despre cel menționat sau nu, influencerul nu a menționat nimic. Acesta a spus că își dorește să aducă artiști care să se potrivească publicului țintă: 18-25 de ani, iar artistul secret nu s-ar fi încadrat în dorințele fanilor. După luarea acestei decizii, Selly a vorbit despre cele două nume din headline neanunțate și le-a făcut promisiuni mari fanilor Beach, Please!: scoate la bătaie peste 2 milioane de euro pentru următorii headlineri.

„De asemenea fac și un anunț în exclusivitate: Pentru noi este atât de important ce vă doriți voi să vedeți pe scena Beach, Please!, încât săptămâna trecută am anulat unul dintre cei doi headlineri rămași de anunțat. Am anulat un artist, nu vreau să vă spun cine este, dar probabil că mulți dintre voi intuiți, pentru că am văzut multe comentarii care intuiau că va veni respectivul artist și care au spus că nu și-l doresc. N-a fost deloc ușor să facem chestia asta. Artistul respectiv este o legendă care face stadioane și așa mai departe, însă e clar că nu se preta pentru zona de 18-25 de ani, care este nucleul nostru de audiență, iar pentru noi o să fie întotdeauna cel mai important să fiți voi mulțumiți. Noi nu vrem să facem un festival care mulțumește pe toată lumea, pe toate categoriile de vârstă. Anulând acest artist, mai este loc de încă un headliner. Deci dintre cei doi headlineri rămași de anunțat, pe unul îl avem deja securizat și suntem, pentru cea de-a doua poziție, în negocieri cu doi artiști foarte mari. Sunt convins că amândoi v-ar plăcea extrem de mult să-i vedeți, avem Lil Baby și Young Thug Headliner, îl avem pe Ken Carson, îl avem pe Yeat, urmează să mai anunțăm încă 2 artiști de peste 1 milion de euro fiecare. Este, fără putință de tăgadă, cel mai bun line-up din Europa.”, a spus Selly într-un TikTok.