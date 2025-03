Aroganță maximă în România! Artistul internațional care a cerut 55 de camere de hotel la Beach, Please! Selly i-a îndeplinit imediat dorința! Ce alte cerințe extreme a mai avut cântărețul?!

Festivalul Beach, Please! 2025 nu încetează să surprindă! După ce teasing-ul cu triunghiul roșu a stabilit recordul de like-uri pe Instagram, iar Young Thug a fost confirmat în line-up, apar detalii uluitoare din culisele organizării, iar CANCAN.RO are toate detaliile despre pretențiile unui artist internațional care va veni anul acesta, la Costinești.

Bugetul festivalului BEACH, PLEASE! sare în aer în acest an! Organizatorii pun la bătaie 10 milioane de euro pentru line-up-ul din 2025. Festivalul organizat de către Selly și echipa sa deține, de asemenea, recordul pentru cele mai multe bilete vândute în pre-sale înainte de anunțarea artiștilor. Mai exact, 83.000 de persoane și-au asigurat locul la festival atunci când a fost anunțat primul artist.

Printre cântăreții internaționali care vor cânta la malul mării anul acesta se numără și Young Thug, care vine în România pentru prima dată cu ocazia evenimentului. Aceste este unul dintre cei mai influenți rapperi ai generației sale, pionier al unui stil unic de trap melodic, cu un flow imprevizibil și o abordare inovatoare a muzicii rap. A devenit cunoscut la începutul anilor 2010, colaborând cu artiști precum Gucci Mane și Lil Wayne. A lansat hituri precum Lifestyle (alături de Rich Gang), Hot și The London și a influențat profund scena hip-hop modernă.

Unul dintre headlinerii acestui an a șocat organizatorii și fanii printr-o cerință extravagantă: 55 de camere de hotel rezervate doar pentru echipa sa! Cererea colosală ridică întrebări – va veni cu o întreagă armată de staff, prieteni și familie sau pur și simplu vrea să se asigure că are tot confortul din lume? Iar asta nu este tot! Același cântăreț a cerut ca suita lui să fie de minim 200mp, să aibă obligatoriu acces la internet prin cablu (LAN), transport First Class și ca cele două camere vecine cu suita lui să fie rezervate pentru pază privată!

Până aflăm cine este artistul în cauză, de ce a cerut atât de multe camere de hotel, dar și ce alte pretenții uluitoarea mai are în legătură cu venirea sa în România, rămâneți cu ochii pe CANCAN.RO!

Cu un buget de 10 milioane de euro alocat pentru artiștii internaționali, festivalul din 2025 promite să fie cel mai spectaculos de până acum. Peso Pluma, unul dintre cei mai hot artiști din America de Sud vine și el la Costinești, iar line-up-ul este în continuă expansiune. Biletele se vând ca pâinea caldă – 83.000 deja cumpărate înainte de anunțarea artiștilor.

Anul trecut, cerințele de hospitality ale artiștilor internaționali au variat de la solicitări standard la excentricități specifice starurilor de top. Printre cele mai interesante cerințe s-au numărat:

Dressing room-uri personalizate – Unii artiști au cerut decoruri speciale, inclusiv lumânări parfumate de lux, flori proaspete și anumite tipuri de mobilier.

Meniuri speciale – Dietele vegane, fără gluten sau bazate pe alimente organice au fost frecvente, unii artiști solicitând chiar bucătari personali.

Băuturi premium – Unele cerințe au inclus colecții rare de șampanie și whiskey, iar un artist a cerut exclusiv apă de o anumită marcă, livrată în sticle dintr-un anumit lot.

Transport VIP – Mașini blindate, șoferi personali și chiar elicoptere pentru deplasare rapidă între locație și aeroport.

Zone de relaxare – Unii artiști au dorit spații dedicate pentru meditație, masaje sau chiar camere cu temperatură controlată pentru refacere vocală.

Beach, Please! continuă să fie epicentrul culturii festivalurilor din România, iar cerințele headlinerilor nu fac decât să adauge și mai mult mister și interes din partea tinerilor. Rămâne de văzut ce alte excentricități vor mai apărea pe măsură ce festivalul se apropie!

