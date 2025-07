Selly, prima REACȚIE după ce un adolescent de 15 ani a fost îndemnat de artistul lui preferat să sară de pe scena Beach, please și a ajuns la ATI. Ce reguli NOI va impune

S-au petrecut scene greu de privit în cea de-a treia noapte a festivalului Beach, Please! din Costinești. Nicolas, un adolescent de 15 ani, a urcat pe scenă alături de artisutl său preferat, rapperul american Destroy Lonely, și a fost îndemnat să sară în mulțime. Tânărul s-a ales cu răni grave și a ajuns de urgență la ATI. Andrei Șelaru, alias Selly, organizatorul evenimentului, condamnă ferm atitudinea americanului.

Au fost clipe de groază pentru un festivalier de 15 ani. Nicolas a participat la festivalul Beach, Please!, acolo unde și-a întâlnit idolul, pe rapperul american Destroy Lonely. Îndemnat să urce pe scenă alături de artist, adolescentul a fost îndemnat să sară în mulțime.

Nicolas, un adolescent de 15 ani, a ajuns la ATI după ce artistul lui preferat l-a îndemnat să sară de pe scena Beach, please!

Nicolas, tânărul de 15 ani de la Beach, Please! a ajuns de urgență la ATI

În imaginile surprinse de spectatori se observă clar cum Nicolas refuză să facă ce i se spune, însă rapperul american insistă, îl trage de hanorac și continuă să îl îndemne să sară de pe scenă: „Tu o să sari! Am nevoie de tine să sari înapoi între fani! Eşti pregătit?”, îi spune rapperul Destroy Lonely, băiatului.

Tânărul de 15 ani a sărit de la 3 metri înălțime și s-a izbit cu abdomenul de gardul metalic din fața spectatorilor. De pe patul de spital, Nicolas a mărturisit că impactul a fost atât de violent încât a crezut că acelea sunt ultimele sale clipe de viață.

”M-a prins pe margiena scenei. El m-a tot îndrumat să sar. Eu m-am dat în spate, i-am spus că nu vreau. M-a luat de hanorac și tot îmi spunea să sar. Când am căzut am crezut că mor. Nu am mai avut aer, am rămas fără aer. Și nu știu. Am crezut că dacă nu o să primesc ajutor aici vor fi ulimele clipe”, a spus Nicolas de pe patul de spital, pentru observatornews.ro.

Imediat după incident, Andrei Șelaru, alias Selly, unul dintre organizatorii festivalului, a ieșit public și a vorbit despre incident. Acesta condamnă ferm atitudinea iresponsabilă a rapperului american, motiv pentru care – de acum încolo – participanții la festival nu vor mai avea voie să urce pe scenă alături de artiști, chiar dacă sunt invitați.

„Suntem alături de tânărul care a suferit o accidentare aseară, în timpul unui moment spontan petrecut pe scenă. Credem că incidentul a fost provocat de o atitudine iresponsabilă a artistului care l-a invitat pe scenă și l-a îndemnat să sară. De aceea, de azi, avem o regulă nouă la festival: de azi niciun participant nu mai are acces pe scenă, chiar dacă este invitat de artist. Deși este un lucru care se întâmplă în mod frecvent la astfel de evenimente, iată că poate duce la evenimente neplăcute sau riscante.

Echipajele medicale de la fața locului au intervenit imediat, i-au acordat primul ajutor și l-au transportat la spital. A primit îngrijirile medicale de care are nevoie, am aflat că este stabil și că este sub supraveghere pentru următoarele câteva zile. Sperăm să se recupereze cât mai repede și ne pare foarte rău că i s-a întâmplat așa ceva. Am încercat să luăm legătura cu el și cu părinții lui, vrem să îi sprijinim cu orice au nevoie”, spune Andrei Șelaru.

Ce ținute se poartă la Beach, Please! CANCAN.RO a făcut radiografia evenimentului de la Costinești din și dincolo de scenă! Ce ținute se poartă la Beach, Please!