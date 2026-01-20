Acasă » Știri » Semnul divin pe care Eugen Cristea l-a primit de la Cristina Deleanu: ”Într-o săptămână o visez măcar de 7-8 ori”

Semnul divin pe care Eugen Cristea l-a primit de la Cristina Deleanu: ”Într-o săptămână o visez măcar de 7-8 ori”

De: Denisa Iordache 20/01/2026 | 20:44
Semnul divin pe care Eugen Cristea l-a primit de la Cristina Deleanu: ”Într-o săptămână o visez măcar de 7-8 ori”
Eugen Cristea, despre semnele pe care le primește de la Cristina Deleanu

Au trecut 8 luni de la dispariției Cristinei Deleanu, dar Eugen Cristea încă îi simte prezența femeii pe care a iubit-o timp de mai bine de patru decenii. Artistul a vorbit despre semnele pe care aceasta i le trimite. Toate detaliile în articol.

Eugen Cristea a trăit primele Sărbători fără soția lui și a mărturisit că o visează zilnic. După 41 de ani petrecuți împreună, ruptura dintre cei doi s-a petrecut doar în mod fizic, asta pentru că legătura specială dintre cei doi încă există.

Eugen Cristea, despre semnele pe care le primește de la Cristina Deleanu

Actorul a mărturisit că a făcut o descoperire emoționantă: i-a găsit jurnalul Cristinei Deleanu și a citit lucruri minunate în el.

„Am descoperit vorbe frumoase despre mine. Și, în același timp, ce m-a uluit, nu numai eleganța scrisului, ci, și o spun cu toată inima, se poate verifica, o cultură cu totul și cu totul ieșită din comun, o inteligență a scrisului.”, a spus Eugen Cristea.

Acesta a mărturisit că încearcă să își continuie viața după această pierdere enormă, asta pentru că știe că soția lui și-ar fi dorit acest lucru de la el. De asemenea, el a spus că păstrează o lumânare aprinsă non stop pentru ea

„Încerc să merg mai departe și să continui ce am început, deoarece sunt convins că doamna și-ar fi dorit lucrul acesta. De fapt, mi-a și spus în multe discuții de-a lungul anilor: vezi, dacă se întâmplă ceva, tu să mergi înainte, să îți vezi de treabă și așa mai departe.

O visez aproape în fiecare noapte, sau și după-amiaza, la somnul de după-amiază. Aproape de fiecare dată când adorm, o visez. Într-o săptămână o visez măcar de 7-8 ori. Nu doar îmi apare în vis, ci îmi transmite, râde. Simt ceva, ca un fel de veghere asupra mea, și îmi pică foarte bine. Puțină lume știe, din noaptea în care a murit, vreau să vă spun că în fiecare zi am aprinsă câte o lumânare.”, a mai spus actorul.

CITEȘTE ȘI:

Ce pensie are Eugen Cristea. Actorul se plânge că „e mică”, deși suma este colosală: „Nemeritat”

Vești devastatoare de la incinerarea Cristinei Deleanu despre Eugen Cristea: „Nu se știe dacă va rezista…”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Generalul Gheorghiță asigură că românii vor fi pregătiți pentru război: ”Se pregătesc între 2.000 și 10.000 de militari pe an”
Știri
Generalul Gheorghiță asigură că românii vor fi pregătiți pentru război: ”Se pregătesc între 2.000 și 10.000 de militari…
Prețul lor a crescut semnificativ. Care sunt cele mai căutate mașini second-hand în 2026
Știri
Prețul lor a crescut semnificativ. Care sunt cele mai căutate mașini second-hand în 2026
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul al austerității
Mediafax
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul...
Cât costă să-ți schimbi buletinul în 2026. Ce se întâmplă după 30 iunie
Gandul.ro
Cât costă să-ți schimbi buletinul în 2026. Ce se întâmplă după 30 iunie
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Unul dintre fiii lui Ramzan Kadîrov este, la vârstă de 9 ani, proprietarul unei vile în valoare de 10 milioane de dolari
Adevarul
Unul dintre fiii lui Ramzan Kadîrov este, la vârstă de 9 ani, proprietarul...
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldova
Digi24
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldova
Congelarea pâinii poate aduce beneficii neașteptate pentru sănătate
Mediafax
Congelarea pâinii poate aduce beneficii neașteptate pentru sănătate
Parteneri
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine e tatăl ei celebru?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine...
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport.ro
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model:...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
Click.ro
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Mesajul Chinei la Davos în plin război comercial declanșat de Trump
Digi24
Mesajul Chinei la Davos în plin război comercial declanșat de Trump
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
Promotor.ro
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Cea mai „proastă” actriță cu care a lucrat vreodată Al Pacino: „Ar fi trebuit să-i spun asta”
go4it.ro
Cea mai „proastă” actriță cu care a lucrat vreodată Al Pacino: „Ar fi trebuit să-i...
Cât de des ar trebui să-ți speli mașina?
Descopera.ro
Cât de des ar trebui să-ți speli mașina?
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Go4Games
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Cât costă să-ți schimbi buletinul în 2026. Ce se întâmplă după 30 iunie
Gandul.ro
Cât costă să-ți schimbi buletinul în 2026. Ce se întâmplă după 30 iunie
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Generalul Gheorghiță asigură că românii vor fi pregătiți pentru război: ”Se pregătesc între ...
Generalul Gheorghiță asigură că românii vor fi pregătiți pentru război: ”Se pregătesc între 2.000 și 10.000 de militari pe an”
Abush, adevărul despre bijuteriile de sute de mii de euro cu care Andreea Bostănică a făcut valuri ...
Abush, adevărul despre bijuteriile de sute de mii de euro cu care Andreea Bostănică a făcut valuri pe internet: “A mai mințit și alți oameni”
Prețul lor a crescut semnificativ. Care sunt cele mai căutate mașini second-hand în 2026
Prețul lor a crescut semnificativ. Care sunt cele mai căutate mașini second-hand în 2026
Ce părere are o tânără iraniancă care s-a mutat în Timișoara despre români: „Par turci care ...
Ce părere are o tânără iraniancă care s-a mutat în Timișoara despre români: „Par turci care vor să fie…”
Jador, anunț trist: a murit chiar în timpul filmărilor! ”Dumnezeu să o ierte!”
Jador, anunț trist: a murit chiar în timpul filmărilor! ”Dumnezeu să o ierte!”
Prețuri Poiana Brașov 2026. Cât costă un ciolan de porc la cuptor cu iahnie de fasole
Prețuri Poiana Brașov 2026. Cât costă un ciolan de porc la cuptor cu iahnie de fasole
Vezi toate știrile
×