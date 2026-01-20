Semnul divin pe care Eugen Cristea l-a primit de la Cristina Deleanu: ”Într-o săptămână o visez măcar de 7-8 ori”

Au trecut 8 luni de la dispariției Cristinei Deleanu, dar Eugen Cristea încă îi simte prezența femeii pe care a iubit-o timp de mai bine de patru decenii. Artistul a vorbit despre semnele pe care aceasta i le trimite. Toate detaliile în articol.

Eugen Cristea a trăit primele Sărbători fără soția lui și a mărturisit că o visează zilnic. După 41 de ani petrecuți împreună, ruptura dintre cei doi s-a petrecut doar în mod fizic, asta pentru că legătura specială dintre cei doi încă există.

Eugen Cristea, despre semnele pe care le primește de la Cristina Deleanu

Actorul a mărturisit că a făcut o descoperire emoționantă: i-a găsit jurnalul Cristinei Deleanu și a citit lucruri minunate în el.

„Am descoperit vorbe frumoase despre mine. Și, în același timp, ce m-a uluit, nu numai eleganța scrisului, ci, și o spun cu toată inima, se poate verifica, o cultură cu totul și cu totul ieșită din comun, o inteligență a scrisului.”, a spus Eugen Cristea.

Acesta a mărturisit că încearcă să își continuie viața după această pierdere enormă, asta pentru că știe că soția lui și-ar fi dorit acest lucru de la el. De asemenea, el a spus că păstrează o lumânare aprinsă non stop pentru ea

„Încerc să merg mai departe și să continui ce am început, deoarece sunt convins că doamna și-ar fi dorit lucrul acesta. De fapt, mi-a și spus în multe discuții de-a lungul anilor: vezi, dacă se întâmplă ceva, tu să mergi înainte, să îți vezi de treabă și așa mai departe. O visez aproape în fiecare noapte, sau și după-amiaza, la somnul de după-amiază. Aproape de fiecare dată când adorm, o visez. Într-o săptămână o visez măcar de 7-8 ori. Nu doar îmi apare în vis, ci îmi transmite, râde. Simt ceva, ca un fel de veghere asupra mea, și îmi pică foarte bine. Puțină lume știe, din noaptea în care a murit, vreau să vă spun că în fiecare zi am aprinsă câte o lumânare.”, a mai spus actorul.

CITEȘTE ȘI:

Ce pensie are Eugen Cristea. Actorul se plânge că „e mică”, deși suma este colosală: „Nemeritat”

Vești devastatoare de la incinerarea Cristinei Deleanu despre Eugen Cristea: „Nu se știe dacă va rezista…”