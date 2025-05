Cristina Deleanu și-a presimțit moartea. Semnul divin pe care Eugen Cristea l-a primit de la soția sa: ”Nu mai voia să-și cumpere nimic”

La doar două zile distanță de când partenera sa de viață, Cristina Deleanu, a fost incinerată, Eugen Cristea face mărturisiri tulburătoate. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, acesta a vorbit despre semnele pe care le-a avut înainte de moartea soției sale, dar și despre ceea ce aceasta îi transmite, în vis. Actorul ne-a mai spus că a presimțit, de asemenea, atât moartea părinților săi, precum și a celor două mătuși. Uneia dintre ele chiar i-a ghicit în cafea și i-a spus că o să se stingă în maxim o săptămână.

Eugen Cristea n-a lipsit de la niciuna dintre lansările de carte la care a fost invitat de către Marina Almășan. Venea, de fiecare dată, însoțit de partenera sa de viață, Cristina Deleanu. A ajuns și luni, chiar dacă sâmbătă și-a incinerat soția.

Singur și trist, acesta ne-a spus că știa că urmează să-și piardă soția. A visat-o cu doar două săptămâni înainte în rochie albă, alături de un prieten drag, dispărut de ani buni. La rându-i, și partenera sa de viață și-a presimțit moartea. Actorul a mărturisit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO că aceasta refuza să-i mai cumpere ceva, spunându-i că nu mai apucă să le poarte. Iar atunci când a venit clipa, Cristina Deleanu i-a lăsat cu limbă de moarte o ultimă dorință: să meargă mai departe, să nu se oprească din drumul său artistic. Acesta este și motivul pentru care actorul a urcat pe scenă cu o zi înaintea incinării, și apoi și-n ziua următoare.

Eugen Cristea, despre ultima dorință lăsată cu limbă de moarte de soția sa

CANCAN.RO: Cum vă simțiți după dispariția soției dumneavoastră?

Eugen Cristea: Mă bucur în primul rând pentru că vă simt foarte apropae, așa cum în aceste zile am simțit un fluid de simpatie și devotament față de mine. Și am fost înfiorat în sensul bun al cuvântului de sutele de mesaje și mai ales de întâlnirile cu oamenii simpli, care m-au oprit pe stradă, în troleibuz, în autobuz, în tramvai. Nu mă simt foarte bine, dar caut să respect dorința doamnei mele care a dispărut, care mi-a lăsat într-un fel, cu limbă de moarte, să merg mai departe cu activitățile mele, asigurându-mă că de acolo de sus unde se află, mă va sprijini. Și lucrul acesta îl simt.

CANCAN.RO: Și chiar ați fost și-n aceste zile pe scenă…

Eugen Cristea: Am avut două spectacole, unul după celălalt, întrerupte doar de plecarea doamnei mele.Vineri am jucat pe scena Teatrului Național, sâmbătă am fost la funeralii, iar duminică din nou pe scena Teatrului Tănase. Iar astăzi nu puteam refuza invitația prietenei mele de-o viață, Marina, la care și-ar fi dorit și ea să participe, mai ales că nu a lipsit niciodată.

„Nu am încetat să fim copii”

CANCAN.RO: Călătoreați des cu doamna?

Eugen Cristea: Aproape în fiecare an, măcar o dată mergeam în vacanță. În urmă cu mai mulți ani, am fost chiar de patru ori. În două am fost invitați, pe celelalte le-am achitat noi, n-am profitat niciodată de vreo firmă. Dimpotrivă. Fiecare călătorie reprezintă o renaștere, un nou acces la diverse culturi, civilizații, și nu în ultimul rând la informații de toate felurile, care te ajută pe dinăuntru.

CANCAN.RO: Care a fost cea mai frumoasă amintire pe care ați avut-o împreună?

Eugen Cristea: E foarte greu de ales, pentru că absolut toate amintirile noastre au fost frumoase pentru că noi, în ciuda vârstelor mai înaintate, am rămas copii, aplicând din plin dictonul marelui Brâncuși. Acesta spunea că atunci când am încetat să mai fim copii, am murit. Uite că nu am încetat să fim copii. Ne-am bucurat de fiecare obiecțel cumpărat, de fiecare amintire materială. Avem o colecție impresionantă, începând de la chibrituri, până la lingurițe, sau figurine mici. Ele nu au decât o valoare sentimentală. Și acum, când merg cu privirea prin micul nostru univers, credeți-mă că-mi aduc aminte fiecare obiect, de unde l-am cumpărat, din ce magazin. Și de cele mai multe ori îmi aduc aminte și prețul.

O visează în fiecare seară

CANCAN.RO: Ați visat-o de când a „plecat”?

Eugen Cristea: Da, în fiecare seară. În prima seară am visat-o că eram la Istanbul, unde i-a plăcut foarte mult și unde am fost de patru ori. Ieșeam împreună din celebrul bazar și stăteam la o micuță coadă la covrigi. Astă noapte am avut un vis puțin mai ciudat, că eram la o consfătuire a oamenilor de artă, într-o sală foarte drăguță din Timișoara, unde eu am fost angajat, la Teatrul Național de acolo, vreme de cinci ani. În jurul nostru erau următorii: Dem Rădulescu, Ilinca, alături de soțul ei, Traian Stănescu, de asemenea dispărut din lumea aceasta materială și mulți, mulți alți colegi. Probabil că deja s-au întâlnit. Iar părerea mea e că bunul Dumnezeu începe deja să repete niște piese de teatru.

I-a ghicit în cafea că va muri

CANCAN.RO: Credeți că vă transmite ceva prin aceste vise?

Eugen Cristea: Da, faptul că mi-e alături. Intrați pe un teren minat. Eu mă pricep foarte mult la vise, am nenumărate cărți, în toate limbile și știu să le interpretez. Ca un lucru tragic, am știut cu două săptămâni înainte că se va prăpădi. Așa am presimțit și cu tatăl meu, cu mama mea, la fel și cu cele două surori ale mamei dispărute în urmă cu mulți ani. Uneia dintre ele i-am ghicit în cafea și i-am spus că în maximum o săptămână va muri. Se întâmpla într-o zi de duminică, iar sâmbăta următoare a decedat. De aceea, uneori îmi e teamă să mai interpretez cafeaua și visele.

CANCAN.RO: Cum v-a apărut doamna în vis înainte de a muri?

Eugen Cristea: Am visat-o alături de un foarte bun prieten de-al meu, din liceu, și el dispărut. Din păcate, era într-o rochie albă. Și de atunci am știut că se va întâmpla. Și ea a simțit sau bănuia. Mergeam săptămânal prin mall-uri, iar în ultima perioadî nu mai voia să-i iau nimic. Îmi zicea, nu, că nu va mai avea timp să le poarte. Lucrurile astea se presimt, plutesc prin aer.

