Sensy a rămas în urmă cu pregătirile de nuntă! Nici rochia de mireasă nu este gata: „Sunt nerăbdătoare să scap” 

Nu mai este mult până când Sensy și partenerul ei o să își unească destinele și în mod oficial. Nunta va avea loc peste două luni, iar cei doi sunt în toiul pregătirilor. Majoritatea lucrurilor au fost făcute, însă unul dintre cele mai importante elemente lipsește, rochia de mireasă.

Ultima perioadă a fost destul de stresantă pentru Sensy. Aceasta s-a ocupat atent de pregătirile de nuntă. Marele eveniment o să aibă loc în două luni și sunt așteptați peste 300 de invitați. Sensy așteaptă cu nerăbdare nunta, însă tocmai ea nu este pregătită. Dintre toate, sigurul aspect care nu este încă pus la punct este rochia de mireasă. Inițial, aceasta și-au dorit trei ținute pentru ziua cea mare, însă a rămas în cele din urmă la două.

„Sunt nerăbdătoare să scap pentru că este un stres. Este o nuntă destul de mare și na, toată familia, a mea, a lui, e mai complicat la Tulcea. Trebuie să le luăm cazare, implică și asta, eu vreau singură, eu vreau cu ală, apar.

Dar suntem gata, cam 99%, mai avem puțin, rochia mea de mireasă mai e. Eu am plecat de la premisa să fac trei, apoi am zis două, ca să nu fie prea multe. Mi-a zis cineva că două rochii aduce ghinion”, a declarat Sensy la Antena Stars.

După nunta de la Tulcea o să urmeze și luna de miere. Sensy și partenerul său au ales deja destinație, însă încă nu știu dacă visul o să li se îndeplinească. Aceștia și-ar dor să plece în America, asta dacă o să primească viza în timp util.

„Am vrea să plecăm și în luna de miere. Doar am vrea, acuma nu știu dacă se va și concretiza. Ne-ar plăcea în America. Dacă e facem ceva un tur, un semi-tur, ceva de genul dacă nu reușim în America, pentru că n-avem viză. Am înțeles că e cam complicat până te cheamă”, declara Sensy.

Sensy, gata să devină mămică

După nuntă, Sensy și partenerul său se gândesc să facă și următorul pas. Cei doi își doresc să devină părinți. Sensy vrea să devină mamă de băiat și deja a ales și numele. Se pare că aceasta s-a gândit la un nume de origine germană, însă partenerul nu este pe accesași lungime de undă.

„Acest instinct matern se dezvolta de la an la an. Începem să lucram. Nu are nicio legătură cu nunta, nu mă stresez, când vine, vine. Nu contează. Nu știu, eu îmi doresc băiat. Eu mereu am visat mereu băiat, pentru el nu contează. Pot fi amândouă, dar nu prea avem în familie.

Mi-am dorit un singur copil și m-am văzut mama de băiat. Cam de la 12 ani mă gândesc. Nu vreau să spun numele pentru că e complicat, nu ne înțelegem. Să vedem daca i se potrivește. Este un nume nemțesc. Poate facem un nume derivat, lui nu prea îi place ce am ales, le combinam”, declara Sensy.

