Serena Williams a fost chemată să lupte în wrestling: „Trebuie să i se dea o şansă”

Serena Williams (37 de ani) se bucură de o imagine foarte bună în Statele Unite ale Americii, iar ofertele pentru marea campioană din tenis nu întârzie să apară. Cum sportiva stă departe de tenis şi a dat senzaţia că va juca din ce în ce mai puţin începând cu 2019, Serena e chemată în wrestling.

Stephanie McMahon, fiica lui Vince McMahon, preşedintele celei mai importante federaţii de wrestling din lume, WWE, vede în Serena un potenţial imens pentru „sportul” care prinde, încă, foarte bine dincolo de Ocean. De aceea, Stephanie i-a lansat Serenei o invitaţie: „O vreau pe Serena! E minunată! Ar fi un adevărat spectacol cu apariţia ei. Trebuie să i se dea o şansă după ce va renunţa la tenis. Femeile în ring au început să prindă la public şi să facă audienţe mai bune. Lumea cântă, acesta este wrestlingul şi este pe val acum cu această mişcare prin care se dă femeilor şanse„.

Totuşi, şansele ca şi Serena Williams să accepte o asemenea ofertă sunt destul de mici, în contextul în care marea campioană americană a transmis că ar mai vrea un copil, dar şi că nu şi-a încheiat, încă, activitatea în tenisul profesionist. După un an de pauză şi un 2018 în care a jucat puţin, Serena e aşteptată să revină în forţă la Australian Open, în ianuarie, când va încerca să obţină al 24-lea turneu de Grand Slam al carierei.

Serena Williams, în sânii goi pe Internet!

Fostul lider mondial din tenisul feminin, Serena Williams, a publicat pe Instagram un video în care îşi anunţă implicarea în depistarea din timp a cancerului la sân. Imaginile cu tenismena s-au viralizat rapid, fiind văzute de aproximativ 500.000 de utilizatori în doar o oră.

„În luna prevenirii cancerului la sân am înregistrat o versiune a hitului I Touch Myself, prin care încerc să le reamintesc femeilor din întreaga lume să îşi facă regulat controale. Da, mă scoate din zona mea de confort, dar am vrut să o fac pentru toate femeile, indiferent de culoare, din întreaga lume. Depistarea rapidă este cheia în aceasta luptă, salvează o mulţime de vieţi anual. Sper să reuşesc să trag un semnal de alarmă.

Muzica din acest video face parte din proiectul I Touch Myself care a fost făcut în onoarea lui Chrissy Amphlett, care a murit din cauza cancerului la sân, şi care le reaminteşte femeilor să-şi pună sănătatea pe primul plan„, a scris sportiva din SUA pe pagina personală de Instagram. (Vezi AICI imaginile)