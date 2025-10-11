Serghei Mizil se ține de șotii! Blonda superbă cu care s-a pozat: „Singura femeie care m-a invitat la Power Couple”

Serghei Mizil, pus pe șotii la Observator! Mesajul amuzant pentru Iuliana Pepene: „Singura femeie care m-a invitat la Power Couple”. Iată ce imagine a publicat cu aceasta!

Serghei Mizil nu se dezminte! Fostul concurent de la Asia Express și una dintre cele mai spumoase prezențe din showbiz-ul românesc a demonstrat, din nou, că are umorul în sânge. Zilele trecute, Serghei Mizil a apărut în platoul de știri Observator, unde s-a întâlnit cu frumoasele prezentatoare Iuliana Pepene și Olivia Păunescu. Momentul a fost, desigur, presărat cu glume și voie bună, iar imaginile postate pe rețelele de socializare au devenit rapid virale.

Serghei Mizil se ține de șotii!

Cei care îl urmăresc pe Mizil știu deja că acesta are mereu o glumă pregătită și un ton jovial, indiferent de context. Nici de această dată nu a făcut excepție. Fostul concurent de la Asia Express s-a arătat încântat de întâlnirea cu vedetele din redacția Observator, iar fanii i-au umplut secțiunea de comentarii cu reacții amuzante și complimente.

Dincolo de glume și poze amuzante, Serghei Mizil traversează o perioadă intensă din punct de vedere profesional. După săptămâni bune de competiție și provocări în Asia, el și partenera sa de echipă, jurnalista Mara Bănică, au fost eliminați din sezonul 8 al show-ului Asia Express – Drumul Eroilor.

Imaginea cu Iuliana Pepene a fost realizată chiar în platoul Observator, într-o pauză între filmări, cel mai probabil. Serghei Mizil, îmbrăcat casual, a pozat relaxat lângă știrista blondă care, ca de obicei, a radiat cu un râs larg. Cei doi au părut extrem de degajați, zâmbind larg în fața camerei, semn că între ei există o chimie amicală și multă voie bună.

„Singura femeie care m-a invitat la @powercouple_antena1 😂 Te pup, @iuliana.pepene❤️”, a scris Mizil la poza cu Pepene.

Nici știrista Olivia Păunescu nu a scăpat de obiectivele camerelor. Aceasta a atras toate privirile în platoul Observator, purtând o rochie roșie elegantă, care i-a evidențiat rafinamentul și stilul.