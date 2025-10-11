Serghei Mizil se ține de șotii! Blonda superbă cu care s-a pozat: „Singura femeie care m-a invitat la Power Couple”

Serghei Mizil, pus pe șotii la Observator! Mesajul amuzant pentru Iuliana Pepene: „Singura femeie care m-a invitat la Power Couple”. Iată ce imagine a publicat cu aceasta!
Serghei Mizil nu se dezminte! Fostul concurent de la Asia Express și una dintre cele mai spumoase prezențe din showbiz-ul românesc a demonstrat, din nou, că are umorul în sânge. Zilele trecute, Serghei Mizil a apărut în platoul de știri Observator, unde s-a întâlnit cu frumoasele prezentatoare Iuliana Pepene și Olivia Păunescu. Momentul a fost, desigur, presărat cu glume și voie bună, iar imaginile postate pe rețelele de socializare au devenit rapid virale.
Cei care îl urmăresc pe Mizil știu deja că acesta are mereu o glumă pregătită și un ton jovial, indiferent de context. Nici de această dată nu a făcut excepție. Fostul concurent de la Asia Express s-a arătat încântat de întâlnirea cu vedetele din redacția Observator, iar fanii i-au umplut secțiunea de comentarii cu reacții amuzante și complimente.
Dincolo de glume și poze amuzante, Serghei Mizil traversează o perioadă intensă din punct de vedere profesional. După săptămâni bune de competiție și provocări în Asia, el și partenera sa de echipă, jurnalista Mara Bănică, au fost eliminați din sezonul 8 al show-ului Asia Express – Drumul Eroilor.
Imaginea cu Iuliana Pepene a fost realizată chiar în platoul Observator, într-o pauză între filmări, cel mai probabil. Serghei Mizil, îmbrăcat casual, a pozat relaxat lângă știrista blondă care, ca de obicei, a radiat cu un râs larg. Cei doi au părut extrem de degajați, zâmbind larg în fața camerei, semn că între ei există o chimie amicală și multă voie bună.
„Singura femeie care m-a invitat la @powercouple_antena1 😂 Te pup, @iuliana.pepene❤️”, a scris Mizil la poza cu Pepene.
Nici știrista Olivia Păunescu nu a scăpat de obiectivele camerelor. Aceasta a atras toate privirile în platoul Observator, purtând o rochie roșie elegantă, care i-a evidențiat rafinamentul și stilul.
„Frumoasa și bestia😂🫶🏽”, este mesajul postat de Serghei Mizil la imaginea alături de Olivia Păunescu.
