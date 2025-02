Serialul de pe Netflix iubit de români SE TERMINĂ! Când apare ultimul sezon pe site

Netflix a lansat un nou teaser înfricoșător pentru al cincilea și ultimul sezon din ”You”, în care Joe Goldberg al lui Penn Badgley se întoarce acolo unde a început totul: New York City. Acest sezon aduce călătoria întortocheată a lui Joe într-un cerc complet, în timp ce încearcă să își asigure „fericirea până la adânci bătrâneți”.

În urmă cu două zile, Netflix a lansat un nou teaser pentru sezonul 5 ”You”, care va fi și ultimul sezon al serialului. La fel ca și în sezoanele anterioare, ”You” este povestea de viață a lui Joe și obsesiile sale de a hărțui o nouă femeie – chiar și de a le ucide. Primul sezon al serialului thriller a avut loc în New York, iar obsesia lui amoroasă la acea vreme era Guinevere Beck (Elizabeth Lail), care acum este moartă.

Netflix a lansat teaserul ultimului sezon al serialului ”You”

Sezonul 5 îl urmărește pe Joe în noua sa viață cu Kate, încercând în același timp să scape de fantomele trecutului său. După cum știu fanii thrillerului psihologic, povestea lui a fost una de obsesie, înșelăciune și crimă – și se pare că păcatele din trecut îl ajung din urmă.

Întoarcerea la New York este deosebit de semnificativă, deoarece aici a început domnia terorii lui Joe în sezonul 1, odată cu fixația sa pentru Guinevere Beck (Elizabeth Lail). Acum, cu Kate de partea sa și cu identitatea sa mai precară ca niciodată, întrebarea rămâne: Joe își poate menține fațada sau trecutul său îl va distruge în cele din urmă?

Alături de Badgley și Ritchie, sezonul 5 se mândrește cu o distribuție impresionantă, printre actori fiind și Madeline Brewer, Anna Camp și Griffin Matthews, cei care avea rolul de a aduce noi intrigi în povestea celor doi îndrăgostiți.

În teaser, Joe declară că este un bărbat: „Dragostea ne pune la încercare. Eu am fost testat mai mult decât majoritatea. Aceasta este ultima dată. am venit din nimic: o adevărată poveste de la cârpă la bogăție. Am trecut prin toate, ghinionist în viață și în dragoste până când te-am întâlnit pe tine”.

”TU”, femeia la care se referă personajul principal este Kate Galvin (Charlotte Ritchie), partenera sa prezentată în sezonul 4. Clipul se încheie amenințător, Joe spunând: „Cine ar fi crezut că voi deveni cel mai norocos tip din New York?”. Sezonul final din You are premiera pe Netflix pe 24 aprilie. Urmăriți teaserul mai jos!