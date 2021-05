Sfârșit de poveste pentru Andra și David Stancu de la Mireasa! La două luni de la căsătorie a fost anunțat divorțul. „Am încercat cât s-a putut”

Vești proaste pentru fanii emisiunii „Mireasa”, doi dintre cei mai iubiți concurenți au pus punct relației lor și au anunțat divorțul după doar două luni de căsnicie. Se pare că Andra și David Stancu au decis să meargă pe drumuri separate.

Din păcate, povestea de iubire dintre cei doi nu a rezistat prea mult în afara competiției, iar la două luni de la căsătorie Andra și David au decis să își spună adio. Anunțul divorțului a fost făcut chiar de fosta concurentă. Andra le-a mulțumit fanilor pentru susținere și pentru încredere, însă a precizat că o căsnicie se ține în doi, iar ea nu mai poate lupta sigură. (CITEȘTE ȘI: SITUAȚIE DIFICILĂ LA EMISIUNEA „MIREASA”. O CONCURENTĂ A FĂCUT CRIZĂ DE EPILEPSIE ÎN TOIUL NOPȚII)

„Bună seara, tuturor! Îmi pare rău că am ajuns să spun asta, dar asta e… am incercat cât s-a putut, dar nu pot trage doar eu de o căsnicie, căsnicia este construită din 2, și dacă ambii nu trag pentru același scop, căsnicia se pierde.

Asta s-a întâmplat și în cazul nostru, cuplul DA așa cum mulți ne știți, de la emisiunea Mireasa. După doar două luni și jumătate, aproape trei de la ieșirea din casa Mireasa, astăzi a luat sfârșit. Mulțumesc pentru toată susținerea și pentru toate mesajele frumoase pe care le primesc din partea voastră chiar și după ieșirea din casa Mireasa”, a scris Andra Stancu pe contul său de Instagram.

Andra și David Stancu au ajuns la divorț

Se pare că, potrivit spuselor Andrei, sentimentele lui David s-au topit destul de repede, iar relația nu a funcționat prea mult în afara competiției. Deși în urmă cu doar câteva luni cei doi își declarau iubire și promiteau că o să fie mereu unul alături de altul, promisiunile s-au spulberat destul de repede. (VEZI ȘI: Gabriela Cristea, criticată pentru apariția de la „Mireasa. Urzeala soacrelor”. Detaliul rușinos care a ieșit la vedere)

Imediat după căsătorie urmează divorțul, iar cei doi o vor lua pe drumuri separate. Aceștia au șters toate pozele cu ei de pe rețelele de socializare, semn că separarea este definitivă. David nu a comunicat nimic până în acest moment, însă este clar că declarațiile făcute în urmă cu puțin timp s-au mistuit.

„Vreau să spun că te iubesc. Am venit în această emisiune cu gânduri mari, hotărât să mă căsătoresc. Nu puteam să accept pe oricine în viața mea. De aceea am forțat lucrurile. Mă bucur că suntem împreună, că urmează să ne căsătorim. Certurile noastre ne-au făcut mai frumoși. Vreau să rămân cu tine toată viața. Vreau să avem o poveste frumoasă, începută aici și continuată afară. Dacă am rezistat aici, afară o să fie mai ușor. Te iubesc! Abia aștept să fii soția mea”, i-a spus David Andrei Stancu, la momentul căsătoriei.

Sursa foto: captură Antena1