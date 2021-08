O mămică din Iași trece prin momente extrem de grele, după ce bebelușul acesteia a decedat, la două zile după ce a fost născut. Bebelușul, care s-a născut la Spitalul ”Sf. Spiridon” din Iași, a avut la naștere 800 de grame. Medicii au încercat să îl salveze, însă, din păcate, la două zile s-a stins din viață. Femeia a făcut o greșeală fatală, înainte de a naște. Aceasta a ajuns în stare gravă la spital, cu ruptură de uter.

O femeie din Iași trăiește o dramă, după ce bebelușul pe care l-a născut s-a stins din viață după două zile. Tânăra în vârstă de 35 de ani s-a prezentat la Spitalul ”Sf. Spiridon” din Iași în stare gravă, cu ruptură de uter și hemoragie masivă abdominală. Medicii au băgat-o imediat în operație, deoarece pierduse 5 litri de sânge. Bebelușul, care la naștere cântărea 800 de grame, a murit după două zile.

„Din nefericire și cu tristețe vă spun că am primit o veste cumplită, care ne-a șocat pe toți. Tocmai am fost anunțată că a murit aseară copilul de 800 de grame. Era atât de mic, dar am sperat mereu că se va face bine. Din păcate, nu a mai putut să lupte. Ne-a întristat pe toți această veste. Mama celui mic este internată în continuare în secția de Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului «Sfântul Spiridon». Aceasta este stabilă, însă mai rămâne sub supravegherea medicilor”, a declarat dr. Monica Holicov de la Maternitatea „Cuza Vodă”, arată Bzi.ro.

Tânăra din Iași se afla pentru a doua oară în aceeași situație

Tânăra de 35 de ani, din Iași, se afla pentru a doua oară în această situație. Aceasta are un copil, iar atunci când a vrut să nască pentru a doua oară prin cezariană, copilul a murit. Născuse la termen, însă, a treia zi după ce bebelușul a văzut lumina zilei, a decedat. De asemenea, femeia nu știe care a fost motivul pentru care copilul a murit. De asemenea, nu doar cele două cezariene au contribuit la deces, ci și efortul pe care l-a făcut constant în timpul sarcinii.

„Femeia este din mediul rural. Pe lângă faptul că a avut două cezariene, care au lăsat cicatrici, un alt motiv care a adus-o în situația aceasta a fost că a muncit. Fiind de la țară, a făcut treabă prin curte, a ridicat, s-a forțat. Munca i-a pus viața în pericol. Ea ne-a spus că a muncit pe tot parcursul sarcinii și mi-a povestit că, atunci când i s-a făcut rău, căra ceva greu și a simțit o durere bruscă. Atunci a fost momentul în care i s-a rupt uterul. Una din cele două cezariene a fost cu copil mort. La cea de-a doua intervenție chirurgicală, copilul i-a murit a treia zi de la naștere. A zis că nici ea nu știe de ce a murit. Viața i-a fost pusă în pericol pentru că putea să moară”, a spus dr. Monica Holicov.

